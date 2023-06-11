«طائرة شاطئية» على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز بلدية المدينة وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومزارع العين، وفالكون أثليكس، ومستشفى ريم أبوظبي، فعالية لكرة الطائرة الشاطئية، على شاطئ (ع البحر) في كورنيش أبوظبي، وتأتي الفعالية في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي وشركائها على تعزيز القيم الرياضية، والممارسات الصحية واستثمار مرافق البلدية الترفيهية لخلق أجواء تفاعلية تعزز التواصل المجتمعي، وتوطد علاقات الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، التي تستهدف إسعاد المجتمع، وخصصت البلدية لدعم البطولة وإنجاحها جوائز وهدايا قيمة للمشاركين والجمهور.