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سماح تحاور التراث في «حروف وألوان»

سماح تحاور التراث في «حروف وألوان»
12 يونيو 2023 01:27

محمد عبدالسميع (الشارقة) 

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افتتح في النادي الثقافي العربي، معرض «حروف وألوان» للفنانة الإماراتية سماح المري، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من محبي الفن. ضم المعرض ثلاثين لوحة فنية بأحجام كبيرة ومتوسطة، حيث تمزج المري في أعمالها بين الاشتغال على الحروفية والاشتغال على الألوان، في عملية بحث دؤوب لاستكشاف طاقة اللون والحرف، واشتغلت في معرضها على بانورامية لونية وحرفية اتسمت بالنزعة التجريدية، دونما إغفال للحروفية والتنظيم الهارموني للألوان.. ويميل النسق اللوني في أعمال المري إلى الهدوء والانسجام، الذي يريح البصر، ويجذبه إلى عمق اللوحة مسترسلاً في تفاصيلها الدقيقة، كما تعمل على ملامح تراثية من خلال اللونين الأزرق والأصفر بدرجاتهما.

التراث
النادي الثقافي العربي
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