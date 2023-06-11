جمعية المخترعين تشارك في إكسبو أصحاب الهمم

دبي (وام)

بحثت جمعية المخترعين الإماراتية في اجتماع تنسيقي عبر منصة إلكترونية آلية المشاركة الأولى في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر المقبل مع تخصيص 40 متراً مربعا لجناح الجمعية مساهمة تطوعية من الشركة المنظمة. ويُعتبر إكسبو أصحاب الهمم الدولي المعرض الرائد الذي يجمع التجار والمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز حياة أصحاب الهمم.

وتُقام نسخة عام 2023 من «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في مركز دبي التجاري العالمي، وتتضمّن مؤتمرات ومحاضرات وجلسات لتبادل المعلومات والأفكار.