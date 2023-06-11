الذكاء الاصطناعي يقيس نسبة الأوزون

أبوظبي (وكالات)

نجح فريق من خبراء جامعة «بطرسبورغ» الروسية في تطوير خوارزمية بسن «الشبكة العصبية»، تسمح بتحديد نسبة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض بدقة، اعتماداً على قياسات الأقمار الصناعية الروسية للأرصاد الجوية.

وتتضمن الخوارزمية جهاز «إي كا إف إس – 2» يقيس أطياف الإشعاع التي لا تتضمن معلومات الأرصاد الجوية فحسب بل وبيانات خاصة بمكونات الغلاف الجوي. وقال البروفيسور ألكسندر بولياكوف الأستاذ في الجامعة إن الخوارزمية والشفرات التي ابتكرها العلماء ملائمة لباقة جديدة من الأقمار الصناعية تحمل اسم «ميتيور». سوف يطلق واحد منها إلى مدار الأرض الصيف الجاري.