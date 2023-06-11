الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الذكاء الاصطناعي يقيس نسبة الأوزون

الذكاء الاصطناعي يقيس نسبة الأوزون
12 يونيو 2023 01:27

أبوظبي (وكالات)

أخبار ذات صلة
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
عمر العلماء: تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات

نجح فريق من خبراء جامعة «بطرسبورغ» الروسية في تطوير خوارزمية بسن «الشبكة العصبية»، تسمح بتحديد نسبة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض بدقة، اعتماداً على قياسات الأقمار الصناعية الروسية للأرصاد الجوية.
وتتضمن الخوارزمية جهاز «إي كا إف إس – 2» يقيس أطياف الإشعاع التي لا تتضمن معلومات الأرصاد الجوية فحسب بل وبيانات خاصة بمكونات الغلاف الجوي. وقال البروفيسور ألكسندر بولياكوف الأستاذ في الجامعة إن الخوارزمية والشفرات التي ابتكرها العلماء ملائمة لباقة جديدة من الأقمار الصناعية تحمل اسم «ميتيور». سوف يطلق واحد منها إلى مدار الأرض الصيف الجاري.

الذكاء الاصطناعي
الأوزون
الغلاف الجوي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©