خلاف بين جيران يودي بحياة طفلة في فرنسا

توفيت طفلة عمرها 11 عاماً بعدما أطلق عجوز مسلح عمره 71 عاماً النار على جيرانه، فأصاب والديها، حسبما قالت الشرطة الفرنسية الأحد.

وأحدث مطلق النار، وهو من هولندا، إصابات بالغة بوالد الطفلة، واحتمى بمنزله مع زوجته، قبل أن تخرجه بعد ذلك قوات الشرطة الخاصة.

جرت الحادثة في بلدة «بلونيفيز دو فو»، القريبة من مدينة «كامبار» بإقليم بريتاني. وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن الشرطة، أن الضحايا من أسرة بريطانية.

ووفقاً لمكتب المدعي العام، لم تتعرض طفلة أخرى من الأسرة، وعمرها 8 سنوات، لأذى جسدي، لكنها تعاني صدمة.

وأفادت تحقيقات مبدئية بأن المتقاعد ظهر، بشكل مفاجئ، ومعه سلاح ناري، وأطلق النار عدة مرات على الأسرة التي كانت تقضي الوقت في حديقتها.

ويبدو أن هناك نزاعاً بين الجارين منذ سنوات عدة، على قطعة أرض بالقرب من منزليهما.

وقالت المدعية كارين هالي إنه لم يتضح بعد الدافع على وجه الدقة. وتقول الشرطة إنها فتحت تحقيقاً جنائياً.