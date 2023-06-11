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فقدان سياح إثر اشتعال زورق في مصر

زوارق سياحية في منطقة البحر الأحمر في مصر
11 يونيو 2023 16:25

ذكرت مصادر أمنية وأخرى في قطاع سياحة الغوص في مصر أن ثلاثة سياح بريطانيين في عداد المفقودين بعدما اشتعلت النيران في زورق كان يقل سياحا أثناء قيامهم برحلة غوص في البحر الأحمر قبالة منتجع "مرسى علم" بجنوب شرق البلاد.
وقالت المصادر إن القارب كان يقل 29 شخصا بين بريطانيين ومصريين، مضيفة أنه تم إنقاذ 12 سائحا بريطانيا و14 مصريا هم طاقم الزورق ولا يزال البحث جاريا عن السياح البريطانيين الثلاثة.
وأوضحت المصادر أن الزورق غادر مارينا "بورتو غالب" في "مرسى علم" التابعة لمحافظة البحر الأحمر يوم السادس من يونيو الجاري وكان مقررا أن يعود لمرساه اليوم الأحد. وذكرت أن النيران أتت على الزورق بالكامل.
وقال ديوان محافظة البحر الأحمر، في بيان، إن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربي في غرفة محركات الزورق.
وقالت المصادر إن الأشخاص الذين أنقذوا لم يصبهم أذى وبصحة جيدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نحن على اتصال بالسلطات المحلية في أعقاب حادث على متن قارب غوص بالقرب من مرسى علم".

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المصدر: رويترز
مصر
زورق
السياحة
المفقودون
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