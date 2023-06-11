الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة الإعلامية المصرية فايزة واصف

وفاة الإعلامية القديرة فايزة واصف مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير "حياتي"
11 يونيو 2023 09:22

قالت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر اليوم الأحد إن الإعلامية القديرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير "حياتي"، توفيت بعد صراع مع المرض.

وكتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف على صفحته بموقع فيسبوك "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".

كما نعاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين منهم الإعلامي محمود سعد، والكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيناريست عبد الرحيم كمال.

أخبار ذات صلة
فقدان سياح إثر اشتعال زورق في مصر
الأردن ومصر توقعان اتفاقاً  لاستخدام البنى التحتية للغاز

تخرجت الفقيدة في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب عام 1963 ثم انتقلت إلى التلفزيون.

قدمت على مدى نحو 36 عاما برنامج "حياتي" الذي كان يتناول مشكلات اجتماعية متنوعة يرسلها المشاهدون عبر البريد ثم يقوم ممثلون بتجسيدها في قالب درامي قبل أن يعقب عليها مفكرون ورجال دين وأطباء نفسيون وخبراء في القانون.

المصدر: رويترز
مصر
التلفزيون المصري
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
الرياضي
«رولان جاروس» تعيد ديوكوفيتش إلى «الصدارة العالمية»
اليوم 12:27
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
الرياضي
جيسوس المرشح لتدريب السعودية يرحل عن فناربخشه
اليوم 12:25
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
الرياضي
فوز وحيد يفصل ناجتس عن اللقب الأول في «السلة الأميركي»
اليوم 12:21
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
الرياضي
صالح يُدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©