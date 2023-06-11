«الحب والوفاء»..  تدعم أصحاب الهمم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحيا «كورال العرب - بيت العود العربي»، على خشبة مسرح «مؤسسة زايد العليا»، حفلاً بعنوان «الحب والوفاء»، مساء أمس الأول، في مقر المؤسسة، وبمشاركة مجموعة من مواهب أصحاب الهمم، كمبادرة إنسانية لتعزيز الدمج في المجتمع.

يأتي حفل «الحب والوفاء»، كمبادرة إنسانية تسلط الضوء على المواهب الواعدة، وتدعم جهود دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة مختلف أنواع الفنون.

نُظم الحفل بالتعاون بين «بيت العود العربي»، في أبوظبي، ومؤسسة «زايد العليا لأصحاب الهمم»، و«أمانة للرعاية الصحية»، وتحت إشراف الموسيقار نصير شمة، وبقيادة د. أحمد عبد الستار. وشهدت الاحتفالية تقديم مقطوعات كلاسيكية وتراثية من الزمن الجميل، وبدأ الحفل بنشيد السلام الوطني الإماراتي، ثم قدم «كورال العرب» باقة من أجمل أغنيات الزمن الجميل، والتي شارك فيها بالغناء مجموعة من مواهب أصحاب الهمم، وسط حضور كبير من الموسيقيين ومحبي الفن الأصيل.

أغنيات وموشحات

وسط تفاعل لافت من الحضور، أدى «كورال العرب» ومواهب «زايد العليا» من مختلف الأعمار، مقطوعات وطنية وتراثية، لمجموعة من الأغنيات والموشحات، من بينها: «الصقور المخلصين»، «القلب يعشق كل جميل»، «يا عاشقة الورد، و«يامال الشام».

مواهب واعدة

وعن تنفيذ احتفالية «الحب والوفاء»، قال الفنان د. أحمد عبد الستار: «أشكر كل القائمين على هذه الفعالية المميزة والهادفة التي نسعى من خلالها الوقوف بجانب أصحاب الهمم وإبراز إبداعاتهم أمام الحضور على خشبة مسرح (مؤسسة زايد العليا)، فكان شعوراً لا يوصف حينما قدت فرقة (كورال العرب)، وأرى مجموعة من المواهب الواعدة من أصحاب الهمم يؤدون الأغنيات وسط تشجيع كبير من جميع الحضور».

محتوى هادف

ولفت عبد الستار إلى أن فرقته وكل الأساتذة والمتخصصين في «بيت العود» على أتم الاستعداد للمشاركة في تقديم محتوى هادف واستثنائي، خصوصاً لأصحاب الهمم. وقال: «قدمنا احتفالية راقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مع تأدية الأغنيات التراثية والكلاسيكية القديمة التي رغم صعوبتها إلا أن أصحاب الهمم يحفظون كلماتها عن ظهر قلب، كما أدوها مع (كورال العرب) بشكل مميز، إلى جانب وقوف مجموعة من أصحاب الهمم على خشبة المسرح، وتأدية أغنيات بشكل فردي أمام الحضور بكل احترافية، ما يدفعنا في المستقبل إلى استثمار هذه المواهب الواعدة، وإشراكها مع (كورال العرب) في العديد من الاحتفالات والمناسبات الوطنية».

رعاية ودعم ودمج

أشار الفنان د. أحمد عبد الستار، قائلاً: دولة الإمارات توفر كل سبل الرعاية والدعم والدمج لأصحاب الهمم في كل المجالات، لذلك تلقى «بيت العود» في أبوظبي دعوة المشاركة والتنظيم بكل ترحيب، لاسيما أن هدف الفعالية الأسمى هو دمج أصحاب الهمم في مجالات فنية مختلفة، ونحن في «بيت العود» نطوع إبداعاتنا الموسيقية من أجل خدمة المجتمع، ودعم جميع المواهب من الجنسيات والأعمار كافة.