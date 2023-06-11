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الأطعمة النباتية.. تكافح التغير المناخي

الأطعمة النباتية.. تكافح التغير المناخي
11 يونيو 2023 05:02

القاهرة (الاتحاد) 

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أثبتت الدراسات أن الأطعمة التي تولد انبعاثات كربونية أكبر من غيرها، هي المأخوذة من مصادر حيوانية، لاسيما الأبقار والماعز والأغنام؛ لأنها تتغذى على الحبوب والبقوليات، الأمر الذي يضاعف البصمة الكربونية في البيئة؛ لذا ينصح العلماء الأشخاص المهتمين بالتغير المناخي باختيار الأطعمة النباتية الطازجة.
وثبت أن روث الحيوانات الذي يستخدم كسماد يطلق عند تحلله غازات دفيئة مثل الميثان وأكسيد النيتروز التي تسبب الاحتباس الحراري، مثلما يفعل غاز ثاني أكسيد الكربون وأكثر، بالإضافة إلى أن نقل هذه الأطعمة وغيرها بالطائرات أمر ضار بيئياً بسبب التلوث الناتج عن ذلك.
وذكر موقع جريدة «Frontiers In» العلمية السويسرية، أن هناك إمكانية للتحكم في التغير المناخي عن طريق اختيار الطعام الصحي غير الضار بالبيئة، والذي يحمل بصمة كربونية أقل.

البيئة
البصمة الكربونية
الاحتباس الحراري
التغير المناخي
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