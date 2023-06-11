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قصي حاتم.. «هذا آني»

قصي حاتم خلال تصوير الأغنية (من المصدر)
11 يونيو 2023 05:02

أبوظبي (الاتحاد)

طرح الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، أغنيته المنفردة الجديدة «هذا آني»، محققاً مشاهدات  تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام قليلة بعد طرحها وعرضها بفيديو ممنتج عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، من كلمات الشاعر باهر الجنديل، وألحان سيف الفارس، وتوزيع ومكس وماستر محب الراوي.
تحميل أغنية «هذا آني» كلمات عاطفية تعبر عن مدى الشوق بعد الفراق، أظهرها قصي بقوة صوته وبأداء وإحساس عالٍ، أضاف على جمال اللحن والتوزيع الموسيقي، مؤكداً أنه سعيد بالأصداء الأولى من الجمهور حول الأغنية وتفاعلهم معها، من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وإلى جانب طرحها عبر قناته الرسمية في «يوتيوب»، عُرضت أغنية «هذا آني» عبر جميع الإذاعات العراقية والعربية، إلى جانب توفرها عبر جميع المنصات الغنائية المتخصصة، إلى جانب جميع المتاجر والمكتبات الإلكترونية عبر «الأونلاين».

قصي حاتم
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