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أحمد العسم يكتب: «نادي ذخر»

أحمد العسم يكتب: «نادي ذخر»
11 يونيو 2023 05:02

السعادة كاملة… نادي ذخر…
برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تم افتتاح نادي ذخر يوم 30 مايو الماضي..
إن الإيمان بالمستقبل هو دمج الماضي بالحاضر، والاستفادة من خبرات الماضي حتى يتاح للحاضر الاستقرار الاجتماعي والنفسي، وهو من الأهداف التي لها الأولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات بوجه عام، وإمارة دبي خاصة، وهي توجيهات سامية يوليها الاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم أفضل الرعاية والحياة الكريمة لكبار المواطنين، وبروح تقرأ الآخر، تتلمس المسافات، وتوفر حاجته وراحة باله، لكي ينسى تعب الحياة وظروفها، والمشقة التي يتكبدها، إنه تقدير لجهده الذي دأب على السعي لما يعينه على الظروف الحياتية والصحية.
فعلاً لم أجد مكاناً مثل الإمارات تجتمع فيه صفات الخير و«جبر الخواطر»، مع رسائل عظيمة تقدمها القيادة لمواطنيها كافة، وكبار المواطنين خاصة، للأيام تدَّخر الجمال لجمال القادم الثمين مثل راية عالية خفاقة وجود هذا الكرم الكريم.
نادي ذخر …
هذه التفاصيل هذه فكرته/ يحدث فقط/ لأننا نجد أننا/ هنا نأخذ ونعطي/ بيد كريمة وجدنا أننا هنا/ نُكرم ونقدر/ ويقدرنا من له بصيرة/ من قال لنا حيث أنتم/ المكان والأيام/ وسرور القدوم/ وبعدكم ذخر.
نادي ذخر …
الفكرة واسعة، والتقدم إلى المستقبل يأتي على سجادة حمراء وحسن استقبال، في نادي ذخر رأيت الأشياء تحدثني عن نفسها، صور النادي في مرايا القلوب عند الاستقبال، رأيتها في الناس وابتسامات الأثر، أغادر عائداً من دبي دار الحي والحب وجمال العمار وبيت المثقف وسعة الصدور والصوت المؤنس ولون الأخضر في حديقة الزمن وذكريات السنين حديقة «الصفا» إلى رأس الخيمة «جلفار»، حيث ماؤها ونخيلها وصوت النهام والصيادون ومركب الحياة وصوت جرس الأرض والمكان، عدت من العزيزة دبي من مكان يضع فكرته، يدفع اليقظة والاحتمال، هو يوم يحمل معاني جميلة دائمة وإلى الأبد..
يوم كان فيه فكرة/ الفكرة يقظة/ واليقظة أفكار/، الأشياء تحدثك عن وجودها، تستنطقك، وتحدثها حوار الفعل للفعل والاطمئنان والضمان..
نادي ذخر …
تأكيد على أن كبار الموطنين ذخر وقيمة، يستفاد من سنوات خبراتهم وتجاربهم ووعيهم للحياة.

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