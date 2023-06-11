اللوفر أبوظبي يحيي «يوم اليوجا» بجلسة تحت القبة

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الهندية، جلسة يوجا تحت قبته الشهيرة، احتفاء باليوم العالمي لليوجا، وتجري الفعالية ضمن أجواء ملائمة تبعث الطمأنينة والراحة والسكينة، وفي موقع تجتمع فيه طاقة الشمس والبحر والهواء.. ويوفر المتحف للمشاركين الأدوات المطلوبة للجلسة.. وتعتبر اليوجا تمريناً بدنياً وعقلياً وروحياً قديماً نشأ في أرض الهند، وتُمارس اليوم بطرق متنوعة، ويزداد الإقبال عليها بشكل ملموس، واعترافاً بشعبيتها العالمية، أعلنت الأمم المتحدة 21 يونيو يوماً عالمياً لهذا النشاط الذي أثبتت التجارب أنه ينطوي على فوائد نفسية وجسدية متعددة.