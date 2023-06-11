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نادٍ فني للأطفال في المجمع الثقافي

نادٍ فني للأطفال في المجمع الثقافي
11 يونيو 2023 05:02

أبوظبي (الاتحاد)

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فرصة مثالية يتيحها المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للفنانين الصغار للغوص في عالم من الخيال والإبداع، عبر مجموعة من ورش العمل بعنوان النادي الفني، وتتكون الدورة الكاملة من 10 ورش، تجري فعالياتها في الفترة من 19 يونيو الحالي حتى  19 يوليو المقبل، وتهدف الورش المخصصة للأطفال من 6 حتى 14 عاماً، إلى صقل مهارات المبدعين الصغار وتعليمهم قواعد الرسم والتلوين، ومساعدتهم في التعبير عن أنفسهم والكشف عن مواهبهم عبر مجموعة متنوعة من الألوان تشمل ألوان الأكريليك وأقلام الرصاص والباستيل الزيت.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
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