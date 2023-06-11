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المطرف وهمس في سهرة غنائية بدبي

المطرف وهمس في سهرة غنائية بدبي
11 يونيو 2023 05:02

دبي (الاتحاد)

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في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، يجتمع الإبداع السعودي مع روعة الفن الكويتي في حفل موسيقي يحييه نجما الغناء مطرف المطرف وهمس فكري في السابع عشر من يونيو الحالي، حيث يشدو النجمان بباقة من أجمل الأغنيات والألحان الخليجية والعربية.
بدأ المطرف العزف على آلة العود وهو في الثالثة عشرة من عمره، وسرعان ما حقّق شهرةً واسعة على مستوى المنطقة، بفضل أغنياته المميّزة، وسيقدّم الموسيقي الكويتي مجموعةً من أشهر أغنياته التي يضمّها ألبوما «منهك غرام» و«فقدك»، فيما تقدّم همس فكري الفائزة باللقب الأول في برنامج المواهب «سعودي أيدول» مجموعةً من أشهر الأغنيات الجماهيرية.

دبي
الكويت
مطرف المطرف
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