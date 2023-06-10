رائدا فضاء يثبتان لوحات شمسية جديدة في محطة الفضاء الدولية

قام رائدا فضاء بتثبيت لوحات شمسية جديدة، في محطة الفضاء الدولية خلال عملية سير بالفضاء الجمعة. وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" أن رائدي الفضاء، ستيف بوين وودي هوبورج، غادرا المحطة، لمدة حوالي ست ساعات.

وتم بالفعل تنفيذ عدة مهام، للإعداد لتثبيت اللوحات الشمسية، التي تبلغ مساحتها حوالي 18 مترا× 6 أمتار، وتهدف إلى تحسين إمدادات الطاقة للمحطة.

ومن المقرر تركيب مجموعة أخرى من لوحات الطاقة الشمسية لمحطة الفضاء الدولية، الأسبوع المقبل.

وكانت مركبة شحن من طراز "دراجون" محملة بإمدادات، قد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت ناسا.

وكانت مركبة الشحن غير المأهولة التي صنعتها شركة الفضاء سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك انطلقت من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية يوم الاثنين الماضي، بعد يومين من الموعد المقرر بسبب الرياح القوية.

وبالإضافة إلى الإمدادات لطاقم محطة الفضاء الدولية، تحمل المركبة أيضاً مواد للعديد من التجارب العلمية، بما في ذلك مراقبة العواصف الرعدية.