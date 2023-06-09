«مملكة اللؤلؤ» تستقبل الضيوف 14 ساعة يومياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «حدائق المتنزه»، الوجهة المائية والترفيهية المتميزة في الشارقة، أن «مملكة اللؤلؤ»، أكبر حديقة مائية في الإمارة، ستستقبل زوارها على مدار 14 ساعة متواصلة من العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لتكون بذلك الحديقة المائية الأولى في الدولة من حيث طول ساعات العمل، وذلك طوال فصل الصيف وحتى 31 أغسطس. وأطلقت «حدائق المتنزه» النسخة الثالثة عشرة من فعالية «يوم السيدات» في «مملكة اللؤلؤ»، ما يمكّن الزائرات من الاستمتاع بأنشطة موسيقية وترفيهية ورياضية متنوعة في خصوصية تامة، وتحت إشراف فريق من الموظفات.