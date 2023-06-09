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نادي الأفلام.. معمل صناعة الكوادر السينمائية

نادي الأفلام.. معمل صناعة الكوادر السينمائية
10 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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مشروع متكامل لتدريب الأطفال على فنون الكتابة والتصوير والإخراج السينمائي، يقدمه المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتستهدف الورش النشء من عمر 10 سنوات حتى 14 سنة، وتستمر من الاثنين حتى الأربعاء المقبلين. وتسعى الورش التي تحمل عنوان «نادي الأفلام» لتعليم الأطفال كتابة القصص، وتحويلها إلى سيناريو، ورسم خطة تصويرية، ثم تصوير القصة، وأخيراً عمل المونتاج لتتحول إلى عمل حقيقي، ويهدف النادي إلى تثقيف الأطفال وتزويدهم بمعلومات كاملة عن صناعة الأفلام، وتنمية خيالهم وجعلهم يعيشون التجربة السينمائية بكل خطواتها، ما يجعله معملاً لتكوين كوادر مبدعة في المجال السينمائي.

أبوظبي
الإمارات
المجمع الثقافي
صناعة الأفلام
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