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اليوم.. سباق ليلي للدراجات في الحديريات

اليوم.. سباق ليلي للدراجات في الحديريات
10 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت شعار «استمتعوا بركوب الدراجات مع غروب الشمس»، تنطلق اليوم في جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية والسياحية الرائدة في أبوظبي، النسخة الافتتاحية من تجربة «سباق الدراجات الليلي»، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الرياضية المميزة التي تنظمها الجزيرة وقت الغروب. وتهدف الفعالية الرياضية المجتمعية إلى تقديم تجربة رائعة لمحبي ركوب الدراجات تحت أضواء مميزة تنير كافة أرجاء المكان وعلى أنغام موسيقى ساحرة منذ خط البداية، كما تسعى لتعزيز سمعة جزيرة الحديريات كوجهة رياضية رائدة تزخر بمرافق عالمية المستوى، ويشمل الحدث 3 سباقات: للرجال بطول 40 كلم، والسيدات بطول 30 كلم، والصغار بطول 10 و20 كلم.

جزيرة الحديريات
أبوظبي
الإمارات
الدراجات
سباق الدراجات
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