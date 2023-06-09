صيفنا.. تجارب ومغامرات لا تُنسى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن أبوظبي مجموعة كبيرة من المعالم والفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية والثقافية المذهلة التي تلبي تطلعات الضيوف والزوار واهتماماتهم على مدار أشهر الصيف. ويمكن للزوار استلهام المغامرات المذهلة للنجمين أحمد حلمي ومنى زكي وهما يكتشفان معالم الجذب الصيفية الساحرة في أبوظبي بأقل من 500 درهم.

ألعاب ومغامرات

يمكن توفير الكثير في العطلة عند استخدام «بطاقة صيف أبوظبي»، وتجربة الحديقة الثلجية الداخلية في «سنو أبوظبي» بياس مول، والتي تضم 12 لعبة ترفيهية، و17 معلماً جديداً، حيث الحرارة تقل عن درجتين مئويتين.

ويمكن للزوار خوض مجموعة من التجارب الثقافية الملهمة من زيارة جامع الشيخ زايد الكبير، وقلعة الجاهلي، والتعرف على حكاياتها القديمة، والانغماس في معرض «جداريات القطارة»، حيث الفن ينبض بالحياة، مع الاستمتاع بالهدوء في حديقة «أم الإمارات»، الواحة الخضراء في قلب المدينة بمناظرها الخلابة.

أما هواة المغامرات، فيمكنهم الغوص في «ناشونال أكواريوم أبوظبي» في القناة، والذي يضم أكثر من 46.000 حيوان مائي، والاستمتاع بسباقات سيارات الكارتينج المليئة بالمرح والإثارة للعائلات في «ياس كارت زون»، علاوة على تجربة الأنشطة البدنية المثيرة في حديقة «أدرينارك أدفنتشر» الداخلية الضخمة.

بطاقة و3 فئات

يمكن للزوار عند استخدام «بطاقة صيف أبوظبي» توفير الكثير في العطلة بأسعار تبدأ من 99 درهماً فقط، ويمكن الاختيار من بين 3 فئات مختلفة والاستمتاع بقيمة مذهلة، بما في ذلك تذاكر مجانية أو مخفضة لمناطق الجذب، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن، و«ناشونال أكواريوم أبوظبي»، وجزيرة ياس التي تحتضن المدن الترفيهية «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، إضافة إلى ركوب الحافلات السياحية مجاناً، والحصول على خصم يصل إلى 25% على وجبات الطعام، وعروض الفنادق، وسواها الكثير لعيش لحظات لا تُنسى.

«سنو أبوظبي»

تُعتبر «سنو أبوظبي» الوجهة الترفيهية العائلية المثالية في الدولة، وتدعو زوارها لتجربة لا تُنسى في واحدة من أكبر الحدائق الثلجية المغلقة في العالم، وتمتد الوجهة على مساحة 10 آلاف قدم مربعة، وتوفر 12 لعبة مبهجة و17 منطقة جذب جديدة، وذلك وسط أجواء ساحرة، وتضم مجموعة من الألعاب المتنوعة المذهلة مثل «آيس آند فلوس توبوغان رايس» و«غراوبل سامت إيسكاب» و«قطار بولار إكسبرس».

«أدرينارك أدفنتشر»

تضم مساحة الأنشطة العائلية في «أدرينارك أدفنتشر» حديقة داخلية ضخمة، وأنشطة رياضية ترفيهية ممتعة مثل الجري على الجدار وملعب كرة المناورة «الدودج بول» وحفر الرغوة والترامبولين والباركور ومسار الانزلاق بالحبل والتزلج وسواها. وتركز الوجهة على التفاعل والاندماج في بيئة آمنة للأطفال والكبار الذين يمكنهم اختبار مهاراتهم في ممارسة الألعاب، وتتضمن التجربة أيضاً أشهى المأكولات لمزيد من البهجة والأجواء المميزة.

جامع الشيخ زايد الكبير

يمكن القيام بجولة رائعة في واحد من أعظم الصروح المعمارية في العاصمة، جامع الشيخ زايد الكبير، حيث يمكن القيام بجولة ثقافية مجاناً، يقدمها مرشد إماراتي من خلال معلومات ثرية ومباشرة عن الجامع والثقافة التي أثرت في دولة الإمارات لقرون عدة.

جداريات القطارة

عشاق الفن والإبداع يمكنهم الانطلاق في رحلة مليئة بالألوان إلى مركز القطارة للفنون في مدينة العين، على بُعد 90 دقيقة بالسيارة من وسط أبوظبي، حيث يعرض 20 فناناً وفنانة مقيمون في الإمارات أعمالهم في إطار مشاركتهم في النسخة الثالثة من معرض «جداريات القطارة»، وساهم فنانون مشهورون من بينهم سقاف الهاشمي وزينب الهاشم وليودميلا بانينكوفا في معرض هذا العام الذي يستكشف موضوع «تحت أعماق البحار»، ويلعب مركز القطارة للفنون دوراً فريداً في المشهد الثقافي في العين.

قلعة الجاهلي

تقع قلعة الجاهلي على بعد 90 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة أبوظبي، وهي واحدة من أكبر القلاع التقليدية المبنية بالطوب اللبن في دولة الإمارات، وتم تشييد القلعة في تسعينيات القرن التاسع عشر بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان «زايد الأول»، طيب الله ثراه، وعلى مدى عقود، كان الحصن بمثابة منزل لأفراد من عائلة آل نهيان.

تقع القلعة في مدينة الحدائق الوارفة بالعين، وتحولت إلى مركز ثقافي، وموقع جذب سياحي يعرض مجموعة متنوعة من المعروضات. وتتاح هنا الفرصة لحضور «ورشة عمل البناء مع الأرض» التي تقدم لمحة عامة عن الحرف اليدوية في أبوظبي وتاريخها.

حديقة «أم الإمارات»

تقع حديقة «أم الإمارات» في قلب العاصمة، وتعد أكبر وأقدم حديقة في أبوظبي، وهي تضم مجموعة من مناطق الجذب والمرافق التي يمكن للجميع الاستمتاع بها وفقاً لاهتماماتهم، بما في ذلك بيت الظل وحظيرة الحيوانات والمسرح المفتوح وحديقة النباتات.

«ناشيونال أكواريوم»

يمثل «ناشيونال أكواريوم أبوظبي» الموجود في مشروع القناة بأبوظبي تجربةً مميزةً للوجود ضمن الحياة البرية المائية التي تضم أكثر من 46 ألف حيوان من أكثر من 300 نوع فريد، موزعين على 10 مناطق مخصصة في الأكواريوم، تجمع ما بين الكنوز الطبيعية لدولة الإمارات، وحطام البحر الغارق وكهوف المحيط الأطلنطي، وصولاً إلى الغابات التي غمرتها الفيضانات، والبراكين النارية والمحيط المتجمد، وهناك أكثر من 60 منطقة جذب من المؤكد أنها ستسعد وتثير حماس أفراد الأسرة.

«ياس كارت زون»

تُعتبر هذه الوجهة مثالية للعائلات للاستمتاع بأمتع الأوقات وللمجموعات لإقامة فعالية تعزيز وبناء العلاقات بين فرق العمل وسط أجواء مليئة بالتشويق. وتوفر سباقات الكارتينج عبر أسطول من سيارات الكارتينج للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، وسيارات للكبار من عمر 13 عاماً وما فوق، كما ترحّب الوجهة بالمجموعات المؤلفة من 15 شخصاً أو أكثر، حيث تفتح أبوابها من الثلاثاء إلى السبت من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 11:00 ليلاً.