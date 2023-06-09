عبير النصراوي تغني: «نسرقلك»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد غياب عن الإنتاج لسنوات عدة، تعود الفنانة عبير النصراوي بأغنية جديدة «نسرقلك» باللهجة التونسية، تحمل رسالة محبة كونية. الأغنية التي تم تصويرها في باريس على طريقة الفيديو كليب، كلمات الشاعر الطيب بوعلاق، ألحان ماهر المالكي، توزيع مهدي مروان، وإشراف المخرجة المغربية راندا المعروفي.

وكانت عبير النصراوي قد قدمت خلال الفترة الماضية أعمالاً فنية عدة في عدد من العواصم الأوربية وجنوبي أميركا، منها: «في قلب المتصوف»، «سلام»، «المتوسط بلا حدود»، «نفحات من تونس» و«آه يازمان».

وتقيم الفنانة في باريس منذ عام 2001، حيث تخصصت في التعمق بالبحث من جامعة السوربون قسم موسيقى الشعوب، وكانت بداياتها بالتعاون مع الموسيقار نصير شمة والفنان سمير العقربي.