السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عبير النصراوي تغني: «نسرقلك»

عبير النصراوي تغني: «نسرقلك»
9 يونيو 2023 16:10

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
متحف اللوفر يستضيف أوسع مجموعة من عصر النهضة الإيطالية
وفاة المخرج الفرنسي الشهير جاك روزييه

بعد غياب عن الإنتاج لسنوات عدة، تعود الفنانة عبير النصراوي بأغنية جديدة «نسرقلك» باللهجة التونسية، تحمل رسالة محبة كونية. الأغنية التي تم تصويرها في باريس على طريقة الفيديو كليب، كلمات الشاعر الطيب بوعلاق، ألحان ماهر المالكي، توزيع مهدي مروان، وإشراف المخرجة المغربية راندا المعروفي. 
وكانت عبير النصراوي قد قدمت خلال الفترة الماضية أعمالاً فنية عدة في عدد من العواصم الأوربية وجنوبي أميركا، منها: «في قلب المتصوف»، «سلام»، «المتوسط بلا حدود»، «نفحات من تونس» و«آه يازمان». 
وتقيم الفنانة في باريس منذ عام 2001، حيث تخصصت في التعمق بالبحث من جامعة السوربون قسم موسيقى الشعوب، وكانت بداياتها بالتعاون مع الموسيقار نصير شمة والفنان سمير العقربي. 

 

الأغاني العربية
الموسيقى
باريس
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
عربي ودولي
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
اليوم 12:31
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©