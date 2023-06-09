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دخان حرائق كندا يغطي شمال شرق أميركا

دخان حرائق كندا يغطي شمال شرق أميركا
9 يونيو 2023 14:44

ظل الدخان الناجم عن العديد من حرائق الغابات الهائلة في كندا، يخيم على أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمس الخميس. وتحركت المئات من ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في شرق كندا جنوباً، مما تسبب في ضباب كثيف وظهور لون برتقالي خفيف، في السماء في نيويورك وأماكن أخرى.

وانتشر الدخان الكثيف، أمس الخميس إلى الجنوب والغرب. وخيم على مدن أميركية، مثل فيلادلفيا ونيويورك وواشنطن. ووفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات، اندلع حوالي 430 حريق غابات، في كندا أمس الخميس، بما في ذلك أكثر من 200 كان خارج نطاق السيطرة.

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وذكرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن كندا "على المسار نحو أسوأ موسم لحرائق الغابات، على الإطلاق".

ويقول مسؤولون حكوميون إن النيران أتت على نحو 3.3 مليون هكتار من الاراضي حتى الآن. ومن جهة أخرى، أدى سوء جودة الهواء في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا شمال شرق الولايات المتحدة، الأربعاء إلى إلغاء عدد من الأحداث الرياضية الكبرى.

المصدر: وكالات
أميركا
حرائق الغابات
كندا
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