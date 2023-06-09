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«سباق الدراجات الليلي» ينطلق السبت في «الحديريات»

«سباق الدراجات الليلي» ينطلق السبت في «الحديريات»
9 يونيو 2023 11:42

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية والسياحية الرائدة في أبوظبي التي طورتها شركة «مُدن العقارية»، النسخة الافتتاحية من تجربة «سباق الدراجات الليلي»، يوم غد السبت 10 يونيو من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الرياضية المميزة التي أطلقتها الجزيرة تحت شعار «مع غروب الشمس».
وتهدف هذه الفعالية الرياضية المجتمعية التي تنطلق عند البوابة B مسار الدراجات الهوائية ADCC، إلى تقديم تجربة رائعة لمحبي ركوب الدراجات، وتعزيز سمعة جزيرة الحديريات كوجهة رياضية رائدة تزخر بمرافق عالمية المستوى. ويحظى عشاق هذه الرياضة الصحية الممتعة بفرصة خوض أول سباق من نوعه للدراجات الهوائية على مسار الحديريات المغلق، تحت الأضواء الرائعة التي تنير أرجاء المكان، وعلى أنغام الموسيقى الساحرة منذ خط البداية.
يشمل الحدث 3 سباقات للرجال والسيدات والصغار. ويتلقى المشاركون قسائم خصم لاستخدامها في وجهات «مُدن»، بينما يحصل الفائزون على هدايا وميداليات.

 

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