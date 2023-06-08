الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مغامرات خالد الكعبي تحبس الأنفاس

خالد الكعبي أثناء تنقله بين الوديان والجبال مستكشفاً جماليات الطبيعة (من المصدر)
9 يونيو 2023 02:01

خولة علي (دبي) 
من التحليق بالطيران الشراعي وصعود القمم الجبلية، إلى جوف الكهوف والغوص في أعماق البحار، يواصل خالد الكعبي مغامراته التي لعبت فيها البيئة المحلية دوراً مهماً في حياته، لما تتمتع به من تنوع في جغرافيتها وتضاريسها، الأمر الذي شجعه على تجربة الكثير من رياضة المغامرات، متحدياً ذاته في استكشاف الطبيعة وتأمل المناظر الخلابة التي تجعله دائم البحث عن مواقع وأماكن جديدة في باطن الجبال وعلى سفوحها الشامخة. 
بدأت رحلة المغامر خالد الكعبي الاستكشافية منذ الصغر، فقد اعتاد الصعود إلى مزرعة والده الجبلية، متأملاً سحر الطبيعة ومكونات الحياة الفطرية المتمثلة في شجيراتها وحيواناتها وما فيها من كهوف وخبايا وأسرار. وكان الفضول كثيراً ما يدفعه للنظر بعمق إلى التفاصيل الأكثر دقة، وما تتميز به هذه الجبال ليستكشف ما تخفيه من كهوف وأودية ومساحات مكسوة بالخضرة.

محفوفة بالمخاطر 
يتحدث الكعبي عن تنوع التضاريس في الإمارات، والتي تتمثل في السهول الساحلية والمرتفعات الجبلية والصحراء الواسعة، الأمر الذي يحفز الكثيرين، ولاسيما الشباب، على خوض تجارب محفوفة بالمخاطر، للتعرف على خبايا الجبال، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتسلحهم بالعلوم والمعرفة لحماية أنفسهم، وتحقيق أهدافهم بخوض مغامرات تحبس الأنفاس. 
مهارات وحلول
وقد استطاع الكعبي أن يطور مهاراته في كيفية التعايش مع الطبيعة بأدوات بسيطة تساعده على الاستمرار في مغامراته، ومنها أدوات الإسعافات الأولية وفن التوجيه الجسدي وتوزيع الطاقة والقوة البدنية في حال فقدانه مساره بين الجبال، حيث تدرب على الاحتفاظ بقوته وعدم استنزافها، لافتاً إلى أن تكرار المغامرات يعلّم الصبر واكتساب المهارات الجديدة، نظراً لما يواجهه من تحديات وعقبات، تدفعه للبحث عن حلول باستخدام مصادر محدودة متوافرة بالطبيعة، مؤكداً ضرورة أن يكون الشخص أكثر حذراً، للتقليل من المخاطر وتداعياتها.

أخبار ذات صلة
خالد الحرمي.. قاهر القمم والأعماق
نيبال.. متسلق يصل قمة إيفرست للمرة 26

استعداداته للرحلات
مارس الكعبي العديد من الرياضات وأنشطة المغامرات، منها الصعود إلى القمم والمسير الطويل بين الوديان، وقيادة الطيران الشراعي فوق الجبال، حيث إن رغبته الدائمة في التحدي تجعله يبحث دوماً عن مغامرات جديدة، ليستكشف الأماكن ويرضي ذاته وشغفه.
وعن استعداداته خلال رحلاته للمناطق الجبلية، يشير الكعبي إلى أنه يحرص على تجهيز حقيبة ظهر تحتوي على أدوات إسعافات أولية، ولترات عدة من الماء، وجهاز اتصال في حال انقطاع الإرسال ومصابيح وارتداء ملابس ملائمة وحذاء متين مانع للانزلاق وغطاء رأس مناسب وبعض الأطعمة الصحية.
مواقف صعبة
من أصعب المواقف التي مرت عليه، يقول الكعبي: «عند دخولي، بصحبة عدد من المغامرين، لأحد الكهوف التي تتمتع بتشكلات كِلسية مبهرة، سقط علينا جزء من مدخل الكهف، وتم احتجازنا بالداخل، وحتى نخرج بسلام، استغرقنا ساعات للخروج من هذه الأزمة، كما تعرضنا إلى هجوم من أفعى (الكوبرا) التي لدغت زميلاً لي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».
ومن أصعب المغامرات التي خاضها الكعبي، كانت في «وادي قاشع»، حيث المسير الجبلي لساعات طويلة، والهبوط من قمم الجبال باستخدام الحبال، إضافة إلى السباحة بحقائبنا الثقيلة عبر برك مائية.

طاقة إيجابية
يشير المغامر خالد الكعبي، إلى أنه في كل مغامرة يخوضها، يشعر بجمال الحياة الفطرية والاستمتاع بأصوات الحيوانات وسط الطبيعة التي تجلب له طاقة إيجابية وراحة وهدوءاً، نتيجة نقاء الأجواء بعيداً عن صخب المدينة وملوثاتها، مؤكداً ضرورة نظافة ونشر ثقافة الحفاظ على المناطق الجبلية من عبث الزوار الذين يلقون مخلفاتهم في أماكن التخييم الخاصة بهم، الأمر الذي يشوه هذه المناطق التي أصبحت وجهة رئيسة للسياح.

خالد الكعبي
المغامرات
التسلق
تسلق الجبال
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©