صور.. 15 وسيلة نقل غريبة

ترجمة: عزة يوسف

بالرغم من وجود مجموعة متنوعة من وسائل النقل الأكثر شيوعاً، إلا أن بعض المناطق ما زالت تستخدم الآلات والحيوانات في التنقل، كما أن هنالك مناطق أخرى ابتكرت أشكالاً غريبة للانتقال ينطبق عليها المثل «الحاجة أم الاختراع»، حيث ذكر موقع Stars Insider البريطاني بعض أغرب طرق النقل في العالم، ومنها:

أوتوجايرو

نوع من الطائرات الديناميكية الهوائية، تعمل عبر دوار غير مزود بالطاقة، وتحصل على قوة الدفع بوساطة مروحة تقليدية ذات محرك.

توك توك

أصبحت المركبة ذات العجلات الـ 3 وسيلة شائعة للغاية في المدن الصغيرة والكبيرة، وفي تايلاند، يمكنك أن تجد أشكالاً مبتكرة وجميلة منها.

كاباليتو دو توتورا

قوارب صغيرة مصممة على الطراز البيروفي التقليدي المنتشر منذ أكثر من 3000 عام، مصنوعة من نباتات تنمو في منطقة بحيرة تيتيكاكا في بيرو.

الحافلة البرمائية

يمكن لهذه المركبة أن تتحرك على الأرض والماء، تم صنعها في البداية خلال الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة لنقل القوات الحربية، وهي الآن تستخدم كحافلة وقارب، حيث يحبها ويقبل عليها السياح.

نوري

وسيلة نقل كمبودية تتمثل في منصة خشبية وفيها محرك كهربائي يجعلها تصل حتى 40 كيلومتراً في الساعة.

زلاجة الكلاب

في ألاسكا، تسحب كلاب الهاسكي السيبيرية زلاجات يمكنها حمل الأشخاص، وهي طريقة معروفة للسفر عبر الثلوج.

شاحنة باكستانية

تتميز هذه الشاحنات الضخمة الملونة بشكلها وتصميمها الأصلي المستوحى من التقاليد الباكستانية.

الدراجة الحانة

تُستخدم أساساً لنقل السياح في بعض المدن، لاسيما في أوروبا، وتسمح للركاب بالاستمتاع بمشروب أثناء مشاهدة المعالم السياحية.

الغندول

وسيلة تقليدية شهيرة للنقل في قنوات البندقية في إيطاليا، وطريقة مثالية للإبحار عبر المدينة.

الفيل

لا تندهش حيث لا يزال من الشائع استخدام الفيل كأحد أشكال النقل في دول مثل الهند وتايلاند وسواهما من دول جنوب شرقي آسيا.

دراجة حبال

تتميز هذه الوسيلة بأصالتها وقدمها في الفلبين، وهي عبارة عن دراجة بخارية معدلة يمكنها حمل ما يصل إلى 10 أشخاص عن طريق الحبال بشكل رئيس.

الجمل

يُستخدم على نطاق واسع في بعض المناطق الصحراوية حول العالم، وتوجد مناطق وقوف مخصصة للجمال.

عوامة الخيزران

تنتشر في بعض مناطق آسيا مثل الصين وتايلاند، حيث يمكن السفر على هذه العوامة المصممة من الخيزران.

النعامة

هذا الطائر يُستخدم أيضاً وسيلة نقل في جنوبي أفريقيا، كما يستخدم في السباقات بمناطق أخرى من العالم.

تاكسي كوكو

سيارة أجرة كوبية يتم استخدامها لنقل السياح، وتُعد واحدة من وسائل الجذب في البلاد.