الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كايلي جينر.. مليارديرة بخيلة!

كايلي جينر
9 يونيو 2023 02:01

القاهرة  (الاتحاد)

 رغم التقديرات التي تشير إلى أن قيمة ثروتها وممتلكاتها تصل إلى مليار دولار، ما يجعلها أصغر مليارديرة في العالم، إلا أن تلك الثروة الهائلة لم تجعل كايلي جينر شخصية كريمة، بل تتعرض لانتقادات تصفها بأنها «بخيلة»، حسبما ذكر موقع «The richest» الكندي.
قالت مضيفات المطاعم اللاتي يصادفن الكثير من الوجوه الشهيرة، أن كايلي تركت ذات مرة إكرامية بقيمة 20 دولاراً على فاتورة عشاء بقيمة 500 دولار. ومن المعروف في الولايات المتحدة أن رواد المطعم يجب أن يتركوا بقشيشاً في أي مكان بين 15-20% من قيمة الفاتورة الإجمالية، لتشجيع العاملين على تقديم خدمة أفضل، وبناء على ذلك، كان يجب على كايلي أن تترك نحو 100 دولار على فاتورتها، لذلك فإن تصرف نجمة الواقع يدل على أنها إما «بخيلة» أو أنها كانت غير راضية عن الخدمة. وتعتبر سيدة الأعمال الشابة الوحيدة بين أفراد عائلتها التي اشتهرت بكونها «الغنية البخيلة»، حيث إن أختها الكبرى كلوي كارداشيان حصلت على الثناء نتيجة كرمها، إذ إنها أعطت نادلة 3000 دولار «بقشيشاً» ذات مرة، وبالمثل، اشتهرت أختهما كيم كارداشيان بكرمها الزائد.

كايلي جينر
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©