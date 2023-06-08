كايلي جينر.. مليارديرة بخيلة!

القاهرة (الاتحاد)

رغم التقديرات التي تشير إلى أن قيمة ثروتها وممتلكاتها تصل إلى مليار دولار، ما يجعلها أصغر مليارديرة في العالم، إلا أن تلك الثروة الهائلة لم تجعل كايلي جينر شخصية كريمة، بل تتعرض لانتقادات تصفها بأنها «بخيلة»، حسبما ذكر موقع «The richest» الكندي.

قالت مضيفات المطاعم اللاتي يصادفن الكثير من الوجوه الشهيرة، أن كايلي تركت ذات مرة إكرامية بقيمة 20 دولاراً على فاتورة عشاء بقيمة 500 دولار. ومن المعروف في الولايات المتحدة أن رواد المطعم يجب أن يتركوا بقشيشاً في أي مكان بين 15-20% من قيمة الفاتورة الإجمالية، لتشجيع العاملين على تقديم خدمة أفضل، وبناء على ذلك، كان يجب على كايلي أن تترك نحو 100 دولار على فاتورتها، لذلك فإن تصرف نجمة الواقع يدل على أنها إما «بخيلة» أو أنها كانت غير راضية عن الخدمة. وتعتبر سيدة الأعمال الشابة الوحيدة بين أفراد عائلتها التي اشتهرت بكونها «الغنية البخيلة»، حيث إن أختها الكبرى كلوي كارداشيان حصلت على الثناء نتيجة كرمها، إذ إنها أعطت نادلة 3000 دولار «بقشيشاً» ذات مرة، وبالمثل، اشتهرت أختهما كيم كارداشيان بكرمها الزائد.