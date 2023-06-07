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ياس تستضيف سباق فورمولا للجري

ياس تستضيف سباق فورمولا للجري
8 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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حان وقت الاستعداد لعودة سباق الجري الداخليّ في عالم فيراري جزيرة ياس في أبوظبي، وينطلق السباق المنتظر الأحد المقبل، وينتهي في المدينة الترفيهية الرائدة عالمياً، ويقود المسارُ المشاركين للجري في ياس مول قبل عودتهم إلى خطّ النهاية، مروراً بالقرية الإيطالية، وتجري كل فعاليات السباق في أجواء باردة مريحة، ما يتيح للمشاركين ممارسة هوايتهم المفضلة بعيداً عن حرارة الصيف. وبالإضافة للحصول على القميص الحصري الخاص بالسباق عند التسجيل، سيحصل جميع المشاركين الذين ينهون السباق على الميدالية الخاصة بسباق فورمولا للجري والتي تحمل شعار عالم فيراري أبوظبي.

جزيرة ياس
الإمارات
أبوظبي
عالم فيراري أبوظبي
عالم فيراري
سباق الجري
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