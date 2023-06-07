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«أولاد حريم كريم» يعيد البحيري للسينما

داليا البحيري
8 يونيو 2023 01:20

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود داليا البحيري للسينما بعد غياب 16 عاماً من خلال الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي قدمت جزأه الأول قبل 18 عاماً، ويحمل الجزء الجديد عنوان «أولاد حريم كريم»، حيث تستكمل شخصية «مها» مع ظهور جيل جديد وهم أولاد حريم كريم. 
وقالت داليا، إن مضمون العمل يسمح بتقديم جزء ثان منه، فهو من الأعمال الحديثة التي حققت نجاحاً وتفاعلاً كبيراً مع الجمهور، ويشارك في بطولة الفيلم، مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، وساندى مراد، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج على ادريس.
وأشارت البحيري إلى إنها تعشق السينما لأنها شهدت بداياتها الفنية، حيث شاركت في بطولة 12 فيلماً، وأن غيابها عنها طوال السنوات الماضية لأنها تحترم الجمهور وتاريخها الفني، وقد رفضت الكثير من الأعمال التي عُرضت عليها لأنها رأت أنها لا تضيف لرصيدها.
وابتعدت داليا عن الدراما التلفزيونية في الفترة الأخيرة، وكان آخر مسلسل قدمته «فلانتينو»، مع عادل إمام، بعده جاءت جائحة كورونا، فاضطرت مثل الجميع للبقاء في المنزل لمدة عامين. 
وعبّرت عن سعادتها بتجربتها المسرحية الجديدة «سيدتي أنا»، وقالت، إن هذا الحدث سيظل في سجل أعمالي كممثلة، وأضافت أن المسرحية مأخوذة من الرواية الأصلية ولا تشبه المسرحية المصرية الشهيرة، «سيدتي الجميلة» ولاعلاقة لها بشخصية «صدفة بعضيشي» التي قدمتها شويكار.

السينما
حريم كريم
السينما المصرية
داليا البحيري
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