"مفاجآت صيف دبي" تنطلق 29 يونيو

تنطلق في 29 يونيو الجاري فعاليات النسخة السادسة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي" لتقدم لسكان المدينة وزوارها على مدار 67 يوماً الكثير من التجارب الممتعة والفعاليات الترفيهية والتخفيضات والجوائز المميزة.

ويقدم الحدث - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 29 يونيو الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل - مجموعة من الحفلات الموسيقية والفعاليات والتجارب المتنوعة التي ستنطلق في جميع أنحاء المدينة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ويمكن الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الممتعة والأنشطة العائلية التي ستقام في مراكز التسوق والوجهات السياحية الشهيرة في دبي والمشاركة في السحوبات والتخفيضات والجوائز القيمة إلى جانب تجارب الطعام وفنون الطهي المتنوعة والعروض الترويجية والباقات على الإقامة الفندقية والتي تؤكد أن دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة افتتاحية فنية بمناسبة انطلاق "مفاجآت صيف دبي 2023" والاحتفال بعيد الأضحى يحييها عدد من الفنانين في الأول من يوليو في "كوكا كولا أرينا دبي".

كما تقام هذا العام الدورة الثانية من المهرجان الموسيقي "بيت ذا هيت" في "ذا أجنده مدينة دبي للإعلام" وذلك بعد النجاح الذي حققه العام الماضي حيث يقدم المهرجان سلسلة من الحفلات الموسيقية الأسبوعية الحية لأشهر الفنانين العالميين والمحليين خلال شهري يوليو وأغسطس وذلك بالتعاون بين "مفاجآت صيف دبي" و"سبوتلايت" و"أنغامي" .

وتحظى "مفاجآت صيف دبي" بدعم من الراعي الرئيسي "بطاقة ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الإستراتيجيين ومنهم "مجموعة الفطيم"و "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" و"مجموعة الزرعوني"و"ميركاتو"و" مجموعة عبد الواحد الرستماني" و"بلوواترز"و"سيتي ووك" و"طيران الإمارات" و"إينوك" و"اتصالات" و"ماجد الفطيم" و "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"نخيل مولز" و"ابن بطوطة مول" و"نخيل مول" و"سوق التنين 2" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج"