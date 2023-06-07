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وفاة الرسامة فرنسواز رفيقة بيكاسو عن عمر ناهز 101 عام

الرسامة الفرنسية فرانسواز جيلوت تقف في مشغلها، في باريس
7 يونيو 2023 10:38

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرسامة ورفيقة الفنان، بابلو بيكاسو، لفترة طويلة،  فرنسواز جيلوت، توفيت. فقد توفيت جيلوت، أمس الثلاثاء، في مستشفى في نيويورك، عن عمر ناهز 101 عام، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، مع تأكيد من ابنتها، أريليا انجيل.

وكانت جيلوت تعاني من مشكلات في القلب والرئة، منذ فترة طويلة. يذكر أن جيلوت، التي ولدت في عام 1921، في نويي-سور-سين، إلى الغرب مباشرة من بارس، أقامت استوديو لنفسها، عندما كانت شابة ونظمت معارضها الأولى. وفي عام 1943، التقت بيكاسو، الذي كان يكبرها بحوالي 40 عاما.

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وأصبح الاثنان زوجين وكان لديهما ابنان، هما كلود وبالوما. وفي عام 1953، تركت جيلوت بيكاسو، وهي تعتبر المرأة الوحيدة، التي تركت عملاق الفن، في القرن العشرين. ونشرت جيلوت لاحقا، كتاب "الحياة مع بيكاسو" تناولت فيه علاقتهما. وواصلت جيلوت عملها كرسامة، حتى نهاية حياتها، وفي نهاية المطاف، نالت الاعتراف بأعمالها في عالم الفن.

المصدر: د ب أ
الرسم
بيكاسو
الفن التشكيلي
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