المؤثرون الصغار في «موشنجيت دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبلت حديقة موشنجيت دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مجموعة من المؤثرين الصغار من فرقتي «ماساكا كيدز» و«فانيا مانيا كيدز»، بالإضافة إلى «جيسون فلوقز»، الذين قدموا للصغار عروضاً مشوقة وأنشطة ترفيهية مبهرة، كما تمكن الصغار من لقاء تلك الشخصيات المشهورة، وحصلوا على جوائز قيمة خلال هذه الفعالية الحماسية التي سلّطت الضوء على حملة «للأطفال مجاناً»، التي تستمتع بها العائلات والأصدقاء في أجواء من المرح والسعادة. وتهدف حملة «للأطفال مجاناً» لتمكين الأطفال دون 12 عاماً من الدخول إلى موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة ليجولاند المائية مجاناً بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ لديه تذكرة.