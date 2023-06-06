«صيف رياضي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عادت فعالية صيف أبوظبي الرياضي بنسختها الثانية هذا العام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في أعقاب النجاح الاستثنائي الذي حققته نسخة 2022، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والمنافسات الرياضية. وتقدم الفعالية هذا العام العديد من الأنشطة الرياضية ضمن بيئة مغلقة ومكيفة، بما في ذلك كرة القدم والبادل وكرة السلة وتنس الريشة والكرة الطائرة.

وتوفر الفعالية أجواء مثالية للعائلات من جميع الفئات العمرية لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وفقاً لمستويات لياقتهم البدنية، يشمل المركز الرياضي 20 مضماراً داخلياً، وملاعب مجهزة بأعلى المقاييس.