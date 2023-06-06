«ليلة كبايان» تعود إلى «ياس ووتروورلد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عودة فعالية «ليلة كبايان» في 10 يونيو الحالي، لتوفر للضيوف من مختلف الأعمار أجواء مستوحاة من ثقافة وتقاليد الفلبين، وتشمل الليلة فقرات ترفيهية ومأكولات وفعاليات موسيقية، حيث تقدم فرق فلبينية أجمل الأغاني والإيقاعات، وسيتمكن الضيوف من إطلاق العنان لمواهبهم في الغناء وتأدية أجمل الأغاني على «مسرح الكاريوكي»

وخلال احتفائها بالتراث والثقافة الفلبينية الغنية، تتحول «ياس ووتروورلد أبوظبي» خلال هذه الفعالية إلى أرض العجائب الساحرة التي ستضيء خلالها الألعاب والمنزلقات المائية المختلفة بأضواء مبهجة لتنشر مشاعر المرح خلال هذه الأمسية المميزة تحت النجوم المتلألئة.