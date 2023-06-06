«هاملتون».. عرض أول في أبوظبي يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن جيفري سيلر ومايكل كاسل، منتجا مسرحية «هاملتون» الموسيقية، الحائزة جوائز «توني وجرامي وأوليفييه وبوليتزر»، عن انضمام الممثل جيسون أرو للعب دور ألكسندر هاملتون خلال الجولة العالمية للمسرحية في ظهورها الأول في أبوظبي في يناير 2024. وقد انضم أرو إلى الطاقم الأسترالي خلال العرض الأول للمسرحية في سيدني في مارس عام 2021، ليواصل تقديم الشخصية المميزة في عروض ملبورن وبريسبان وأوكلاند حالياً، وتعليقاً على هذا الحدث، قال مايكل كاسل، منتج الجولة العالمية للمسرحية «يسرنا اختيار أرو لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون مجدداً بعد أن قدم أداءً مميزاً نال إعجاب الجمهور في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، ونتطلع قدماً لإتاحة العرض الاستثنائي أمام المزيد من الجماهير خلال جولة هاملتون العالمية».

وقال الممثل جيسون أرو «يسعدني الحصول على هذه الفرصة المميزة لمواصلة أداء أحد أبرز الأدوار في عالم المسرح، وشكل اختياري لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون نقطة تحول بارزة في مسيرتي المهنية، وأطمح إلى مواصلة التعلم من هذه الشخصية الفريدة، وكان تفاعل الجمهور مع المسرحية رائعاً في أستراليا ونيوزيلندا، ولا يسعني الانتظار حتى تقديم هذه الشخصية للجمهور في جميع أنحاء العالم». ومن المقرر الإعلان عن كامل طاقم التمثيل خلال الأشهر القادمة، وتُعرض الجولة العالمية الأولى من نوعها لمسرحية هاملتون حالياً في سبارك أرينا في أوكلاند، ومن المقرر أن تنطلق على مسرح سولير في مانيلا في سبتمبر المقبل، وذلك قبل العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد أرينا أبوظبي في يناير 2024، ويتم الإعلان عن عرض المسرحية في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة. وكانت المسرحية قد عُرضت للمرة الأولى في أغسطس 2015 على مسرح برودواي، حيث نالت إعجاباً واسعاً لدى النقاد والجمهور على حد سواء، مما أكسبها شهرة عالمية لتُقدم على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن، والمسارح الأسترالية والألمانية، بالإضافة إلى عرضها في نيوزيلندا، وتعرض المسرحية للمرة الأولى في الفلبين قبل العرض الأول المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتروي هاملتون من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم. وتستند المسرحية الموسيقية في أحداثها إلى السيرة الشهيرة التي كتبها رون تشيرنو بأسلوب معاصر ليعبر عن البيئة الأميركية في عصر هاملتون، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الرقصات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار، الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي.