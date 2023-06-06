ماجد المصري.. «مدرب ملاكمة»

سعيد ياسين (القاهرة)

ينتظر ماجد المصري عرض فيلمه الجديد «5 جولات»، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب، وقال إنه يجسد فيه شخصية مدرب ملاكمة لعدد من الشباب المتحمس لإثبات نفسه في المجتمع، وليحفزهم للحصول على بطولات.

وأضاف المصري أنه يقوم بشخصية أب لولدين يتشاكس معهما كثيراً، لوجود اختلافات بينهما في الأفكار والأهداف، موضحاً أنه تحمس كثيراً للعمل الذي يتناول عدداً من القضايا الإنسانية والاقتصادية التي تهم الشباب، وفي مقدمتهم هواة رياضة فنون القتال من ملاكمة ومصارعة وكاراتيه وغيرها، ويشارك في بطولة العمل آدم الشرقاوي ونور النبوي وعايدة الأيوبي وداليا شوقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي وﺇﺧﺮاﺝ مازن أشرف.

ويستأنف المصري قريباً تصوير دوره في مسلسل «محارب»، الذي خرج من سباق رمضان الماضي لعدم الانتهاء من تصويره، ويواصل من خلاله حضوره في الدراما التلفزيونية.

وعن دور رجل الأعمال الذي قدمه في مسلسل «ضرب نار»، قال إنه يُعتبر بمثابة مغامرة ومحطة مهمة في مشواره، خصوصاً وأن فيه خليطاً بين الطيبة والشر والرومانسية والحيرة، ويتوقع أن يحقق نجاحاً في مرات عرضه التالية على المنصات أو الفضائيات.

وتلقى المصري ردود فعل طيبة وإشادات واسعة حول دوره في مسلسل «سره الباتع»، رغم أنه كان ضيف شرف وظهر في مشهدين جسد فيهما شخصية والد أحمد السعدني.

وأوضح ماجد أنه يتفاءل بشهر رمضان، ويعتز بأدواره التي عرضت خلاله في السنوات الماضية، ومنها ضمن مسلسلات «لدواعٍ أمنية» و«آدم» و«مع سبق الإصرار» و«زلزال» و«كلبش» و«الخانكة» و«كلام على ورق» و«الهاربة» و«قلب امرأة»، وغيرها.

وقال المصري إنه يحرص منذ بدايته على اختيار وانتقاء الدور الذي يضيف جديداً له، ولا يهتم بالبطولة المطلقة، لإيمانه بأن الدور الجيد يترك بصمة في أذهان الناس، نافياً تركيزه على أدوار الشر كما في مسلسلي «ملف سري» و«توبة»، رغم أن هذه النوعية تتيح للممثل مساحة عريضة لإبراز موهبته وإمكانياته، ويحبها الجمهور ويتفاعل معها.