«موهبتي».. يستعرض إبداعات الطلاب في منارة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات المعرض الطلابي لبرنامج «موهبتي» 2023 في منارة السعديات، بمشاركة ما يزيد عن 500 عمل فني لأكثر من 200 طالب من طلاب الفنون المسجلين في قسم الفنون المرئية هذا العام بالبرنامج، والذي يُعد ثمرة للتعاون المشترك بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لتنمية وصقل المواهب الفنية.

فنون بصرية

يُقام معرض الفنون البصرية خلال الفترة من 23 مايو إلى 20 أغسطس 2023، ويدعم المواهب الفنية للطلاب المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، إلى جانب تسلّيط الضوء على مجموعة متنوعة من المهارات، في مجالات التصميم الجرافيكي والرسم والتلوين والنحت والتصوير الفوتوغرافي وفن الخط العربي، حيث يوفر المعرض في عامه السادس على التوالي، منصة مثالية للطلاب لعرض أعمالهم الإبداعية أمام الجمهور لتشجيعهم على مواصلة ممارسة فنهم وصقل مهاراتهم والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

صقل المهارات

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «يُجسد معرض «موهبتي» السنوي للطلاب التزام أبوظبي الراسخ برعاية المواهب الإبداعية الشابة ودعمها، ويوفر بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة أفضل الموارد التعليمية المتخصصة للفنانين الشباب في الإمارة، بما يُسهم في تنمية وصقل مهاراتهم وإتقان قوتهم الإبداعية إلى جانب توفير منصة يمكنهم من خلالها مشاركة رؤيتهم الفنية مع الآخرين، وأتطلع كل عام إلى رؤية الأطفال وإبداعاتهم تزدهر، إلى جانب التأمل بإنتاجاتهم الفنية وهم يكتسبون ثقة عاماً تلو الآخر».

جيل من المبدعين

وبدورها، قالت معالي سارة مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي «يجسد هذا المعرض الدور الجوهري لمنظومة التعليم في أبوظبي في رعاية المواهب الإبداعية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، فمن خلال الفن، يمكننا إعداد جيل جديد من المبدعين القادرين على التعبير عن رؤيتهم الفريدة وفخرهم العميق بتاريخنا وثقافتنا، وهذا المعرض هو منصة فريدة للاحتفاء بالجهود الدؤوبة والالتزام الراسخ الذي أبداه الطلبة الموهوبون والمعلمون الملهمون والكوادر المدرسية طوال العام».

وقد أسهم البرنامج أيضاً في تمكين طلاب «موهبتي» من عرض أعمالهم الفنية عبر العديد من المعارض الإقليمية والدولية، بما في ذلك معرض الأفلام والقصص المصورة «كوميك كون»، وإكسبو 2020، ومعرض نيويورك للمجوهرات.

إلهام وشغف

وسبق هذا المعرض الحفل الطلابي للفنون الأدائية لبرنامج «موهبتي»، الذي أقيم على مسرح المجمّع الثقافي في الفترة من 4-6 مايو، حيث قدم نحو 200 طالب وطالبة، من بينهم 6 طلاب متميزين من أصحاب الهمم، مجموعة منوعة من العروض الأدائية التي شملت الباليه والغناء والمسرح والموسيقى وفنون الأداء التقليدية.

ويركز برنامج موهبتي منذ انطلاقه عام 2017 على استكشاف المواهب الفنية الناشئة للطلاب في إمارة أبوظبي، وتزويدهم بالدعم اللازم لإثراء حسّهم الإبداعي ورؤيتهم الفنية وإلهامهم لمتابعة شغفهم، كما يسهم البرنامج أيضاً في تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالثقافة والإرث الإماراتي، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الفنية الثرية لدولة الإمارات باستخدام قوة الفن والأداء.

جلسات تدريبية

ويقدم برنامج «موهبتي» جلسات تدريبية مكثفة على مدار العام بعد أوقات الدوام المدرسي، لتنمية وصقل المواهب الفنية للطلاب بإشراف مدربين وأساتذة متخصصين يعملون في مراكز الفنون التابعة لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، بما فيها المرسم الحر ومركز الأطفال للفنون في المجمّع الثقافي، وستوديو الفنون في منارة السعديات، وبيت العود، وبيركلي أبوظبي، ومركز القطارة للفنون.