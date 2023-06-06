«أرتال».. أزياء بلمسات مصممات إماراتيات موهوبات

الشارقة (الاتحاد)

بحضور ورعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أطلقت «أرتال»، العلامة التجارية الإماراتية العصرية للأزياء النسائية، بوتيكها الأول في إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة، هذه الوجهة الجديدة في عالم الموضة الراقية، تحتضن مجموعة مؤلفة من 8 علامات تجارية محلية للملابس، تحظى بشهرة واسعة النطاق وتصاميم عصرية تناسب مختلف الأذواق.

شهد حفل إطلاق المتجر، عرض أزياء مميّز تم تنظيمه بهذه المناسبة وجمع أسماء شهيرة في عالم تصميم الأزياء بدولة الإمارات، وشهد العرض مجموعة ملابس المتنوعة التي يعرضها «أرتال»، والتي تتراوح بين العبايات والفساتين، مقدماً تجربة تسوق فريدة من نوعها للنساء على اختلاف فئاتهن الاجتماعية، بما في ذلك الطالبات والأمهات ورائدات الأعمال وسيدات الأعمال والمعلمات وغيرهن.

ويعكس هذا المتجر المتخصص في عرض الملابس النسائية، والذي يضم علامات تجارية متعددة، الأناقة والحرفيّة والفن والتصميم المبدع للأزياء الإماراتية، ضمن نموذج أعمال فريد ومتوازن يدعم المصممين الموهوبين، ويتيح لهم عرض منتجاتهم أمام أصحاب الذوق الرفيع، وتضم اللائحة مصممين من أمثال «وي دبي»، و«Basic عباية»، و«تاكارا»، و«شذى عيسى»، و«بيرلا»، و«زهرة كرمستجي»، و«ديورلاين»، و«By AlMuna».

وبهذه المناسبة، قالت زينب سالم، المدير المؤسس في بوتيك «أرتال»: «يسعدنا أن يفتح أرتال أبوابه أمام عميلاتنا المرموقات، حيث نقدم لهن تجربة تسوق فريدة من نوعها تحتفي بروح وثقافة وجماليات دولة الإمارات من خلال التصاميم الإماراتية المعاصرة»، وأضافت «بصفتي مصممة أزياء شغوفة، أدرك تماماً مدى أهمية إبراز المواهب الإماراتية وتمكينها في عالم تصميم الأزياء، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من أرتال، الذي يوفر مساحة قيّمة لرائدات الأزياء الإماراتيات لعرض أعمالهن والتواصل مع جمهور أوسع، كما أنّنا متحمّسون لما يحمله المستقبل الواعد لهذه المنصة الفريدة من نوعها في الشارقة».

تمتاز كل علامة تجارية في بوتيك «أرتال» بأسلوبها الخاص ورؤيتها المتفرّدة، وهو ما يرضي مختلف الأذواق والاحتياجات، لتمكين كل متسوّقة من إيجاد النمط الذي يتطابق مع أسلوبها الخاص، ويستهدف المستهلكات اللواتي يفضّلن العلامات التجارية التي تعبّر عن شخصياتهن وجماليتهن وتستمد معانيها من ثقافتهن وتقاليدهن العريقة، وهو ما يلبّي التوجهات في عالم الموضة حيث تميل المستهلكات الراقيات في دولة الإمارات والمقيمات على أرضها، إلى اقتناء الملابس الفاخرة ذات العلامات التجارية الشهيرة والعصرية، والتي تراعي تقاليدنا الاجتماعية وفق أفضل الأساليب المبتكرة.