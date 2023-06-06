الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«أرتال».. أزياء بلمسات مصممات إماراتيات موهوبات

بدور القاسمي خلال حضور عرض الأزياء (من المصدر)
6 يونيو 2023 19:10

الشارقة (الاتحاد)

بحضور ورعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أطلقت «أرتال»، العلامة التجارية الإماراتية العصرية للأزياء النسائية، بوتيكها الأول في إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة، هذه الوجهة الجديدة في عالم الموضة الراقية، تحتضن مجموعة مؤلفة من 8 علامات تجارية محلية للملابس، تحظى بشهرة واسعة النطاق وتصاميم عصرية تناسب مختلف الأذواق.
شهد حفل إطلاق المتجر، عرض أزياء مميّز تم تنظيمه بهذه المناسبة وجمع أسماء شهيرة في عالم تصميم الأزياء بدولة الإمارات، وشهد العرض مجموعة ملابس المتنوعة التي يعرضها «أرتال»، والتي تتراوح بين العبايات والفساتين، مقدماً تجربة تسوق فريدة من نوعها للنساء على اختلاف فئاتهن الاجتماعية، بما في ذلك الطالبات والأمهات ورائدات الأعمال وسيدات الأعمال والمعلمات وغيرهن.
ويعكس هذا المتجر المتخصص في عرض الملابس النسائية، والذي يضم علامات تجارية متعددة، الأناقة والحرفيّة والفن والتصميم المبدع للأزياء الإماراتية، ضمن نموذج أعمال فريد ومتوازن يدعم المصممين الموهوبين، ويتيح لهم عرض منتجاتهم أمام أصحاب الذوق الرفيع، وتضم اللائحة مصممين من أمثال «وي دبي»، و«Basic عباية»، و«تاكارا»، و«شذى عيسى»، و«بيرلا»، و«زهرة كرمستجي»، و«ديورلاين»، و«By AlMuna».
وبهذه المناسبة، قالت زينب سالم، المدير المؤسس في بوتيك «أرتال»: «يسعدنا أن يفتح أرتال أبوابه أمام عميلاتنا المرموقات، حيث نقدم لهن تجربة تسوق فريدة من نوعها تحتفي بروح وثقافة وجماليات دولة الإمارات من خلال التصاميم الإماراتية المعاصرة»، وأضافت «بصفتي مصممة أزياء شغوفة، أدرك تماماً مدى أهمية إبراز المواهب الإماراتية وتمكينها في عالم تصميم الأزياء، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من أرتال، الذي يوفر مساحة قيّمة لرائدات الأزياء الإماراتيات لعرض أعمالهن والتواصل مع جمهور أوسع، كما أنّنا متحمّسون لما يحمله المستقبل الواعد لهذه المنصة الفريدة من نوعها في الشارقة».
تمتاز كل علامة تجارية في بوتيك «أرتال» بأسلوبها الخاص ورؤيتها المتفرّدة، وهو ما يرضي مختلف الأذواق والاحتياجات، لتمكين كل متسوّقة من إيجاد النمط الذي يتطابق مع أسلوبها الخاص، ويستهدف المستهلكات اللواتي يفضّلن العلامات التجارية التي تعبّر عن شخصياتهن وجماليتهن وتستمد معانيها من ثقافتهن وتقاليدهن العريقة، وهو ما يلبّي التوجهات في عالم الموضة حيث تميل المستهلكات الراقيات في دولة الإمارات والمقيمات على أرضها، إلى اقتناء الملابس الفاخرة ذات العلامات التجارية الشهيرة والعصرية، والتي تراعي تقاليدنا الاجتماعية وفق أفضل الأساليب المبتكرة.

الأزياء النسائية
بدور بنت سلطان القاسمي
هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©