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الصين تنتج أول سفينة بحرية تجارية

الصين تنتج أول سفينة بحرية تجارية
6 يونيو 2023 18:35

أعلنت الصين، اليوم، عن خطوة هامة في تطور صناعتها للسفن السياحية بعد أن أكملت أعمال بناء أول سفينة سياحية كبيرة محلية الصنع وأعدتها للخروج من حوض بناء السفن الثاني في شانغهاي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة الصحيفة الصينية، رافقت السفينة 9 قوارب لسحب السفينة من حوض البناء بعد تعويمها وخضوعها لسلسلة من التجارِب، بما في ذلك الاختبارات على الميل والتفريغ بالمياه واستخدام قوارب النجاة.

وتتكون أول سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع من 24 طابقا وتحتوي على 2,125 غرفة للنزلاء ويمكنها استيعاب حوالي 5,246 شخصًا. 

وتحتوي السفينة على مناطق عامة تزيد عن 40,000 متر مربع تشمل مطاعم ومسارح وصالات ألعاب رياضية، وهي تعد "مدينة عائمة" على البحر. وبالإضافة إلى وظائفها المتنوعة، فإن السفينة هي أكبر منتج كهربائي وميكانيكي في العالم حيث تحتوي على 136 نظامًا و4,200 كيلومتر من الكابلات وأكثر من 25 مليون قطعة مثبتة.

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 وتم إطلاق مسمى "لؤلؤة التاج" على السفينة بسبب التقنيات العالية المتبعة في التصميم والبناء، مما يظهر القدرة الشاملة للصين في بناء السفن.

 وسترسو السفينة السياحية الصينية الأولى على رصيف سفن الرِّحْلات النهرية الرئيسي في نهر اليانغتسي.

وفقًا للخطة، سوف يتم تسليمها في نهاية العام الحالي، وستدخل الخدمة الفعلية بداية العام المقبل. 

 

المصدر: وام
شانغهاي
الصين
سفينة
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