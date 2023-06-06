«حمدان للتصوير» و«HUAWEI Themes».. تُطلقان 11 باقة فوتوغرافية رقمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن شراكة تجمعها مع منصة «HUAWEI Themes» لتقديم مجموعة فريدة من روائع الصور الفنية، لتكون في متناول مستخدمي أجهزة هواوي، وسيكون بإمكان مقتني الهواتف الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من «هواوي»، استكشاف عالم من الصور الضوئية الحائزة الجوائز بتفاصيل مذهلة وإبداعية عبر سلسلة من مجموعات «السمات» Themes الجديدة.

كما تتيح هذه الشراكة مشاركة كتب الجائزة السنوية البالغ عددها 11 كتاباً بكل حرّية، مما يمنح «HUAWEI Themes» إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الصور التي تتماشى مع «السمات» Themes وأوجه الساعات، أيضاً تدعم هذه الشراكة رؤية نشر الوعي البصريّ والثقافيّ حول القصص المُلهمة الكامنة وراء كل صورة من خلال تقديم هذه الأعمال إلى جمهور أوسع.

واعتبر علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أن التعاون مع «هواوي ثيمز» يهدفُ لابتكار نمطٍ جديد لإلهام الموهوبين والتقاط اللحظات التي تُسعد الناس بلا حدود، بجانب أن تنوّع السمات والأفكار سيمنح الجمهور فرصةً مُفعَمةً بالأساليب المختلفة المتناغمة مع جميع الأذواق، واصفاً باقة الصور المُنتقاة بعناية لـ«هواوي ثيمز»، بأنها قادرة على إلهام المصورين ومتذوّقي الجَمَال والفنون البصرية لتحقيق قفزة نوعية في شغف التصوير.

وقد أعرب «وليام هو» المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين، عن سعادته بتقديم هذه المجموعات المُلهمة من الصور الضوئية الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ل«HUAWEI Themes»، مؤكداً أن «HUAWEI Themes» تدعم بشكلٍ فعّال رؤية القيادة الرشيدة في دبي للنهوض بالفن والثقافة والابتكار، وتهدف مجموعات «السمات» Themes الجديدة إلى دعم الرؤية المشتركة مع «هيبا» بنشر ثقافة التصوير الضوئي والاحتفاء بالعمل الرائع للمصورين في جميع أنحاء العالم.

وتعدُّ الباقة الأولى التي تحمل اسم «حب الأرض» شهادة قوية وتعبيراً عن حب المرء وارتباطه بوطنه، إذ إن هذه الباقة تشجّع المستخدمين على إطلاق العنان لمهاراتهم في التصوير الضوئي والتقاط جوهر المناظر الطبيعية المفضلة إليهم من خلال الصور المذهلة التي تُبرز التاريخ والتراث والثقافة والموارد، أما الباقة الثانية التي تحمل اسم «جَمَال الضوء»، وبعد أن حقق إصدارها الأول نجاحاً منقطع النظير، فهي تصحبنا في رحلةٍ إلى قلب الجمال ذاته، حيث تكشف عن الجمال الساحر والأعاجيب الكامنة في الابتكار والإتقان الفني للضوء من خلال الصور المذهلة التي تبدو وكأنها صور ناطقة تُعبّر عن نفسها دون الحاجة إلى تفسير، فكل صورة ترسم حقاً آلاف الكلمات، فيما تحمل الباقة الثالثة اسم «صنع المستقبل»، وتُمثّل تكريماً وتشريفاً لعرض استضافة دبي الناجح لـ«إكسبو 2020 دبي»، والذي دعم الرؤية الطموحة للمدينة.

وبإمكان المستخدمين لأجهزة «هواوي» الاستمتاع بالغوص في أعماق الأبعاد الجمالية الأخّاذة لهذه الصور الرائعة والحائزة جوائز، والتي تصور الطبيعة البرية المذهلة وكوكبنا الفريد.