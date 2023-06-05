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سفينة شحن تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية

لحظة انطلاق سفينة الشحن
6 يونيو 2023 00:39

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن مركبة الشحن «دراجون» انطلقت في مهمة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية الاثنين.
وأظهرت مجموعة من الصور الحية التي بثتها وكالة ناسا أن سفينة الشحن غير المأهولة، التي بنتها شركة الفضاء «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أقلعت من قاعدة «كيب كانفرال» الفضائية بولاية فلوريدا الأميركية.
كان من المقرر أن تقلع سفينة الشحن يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيل الإطلاق حتى يوم الأحد ثم اليوم الاثنين بسبب الرياح القوية.
وبالإضافة إلى الإمدادات لطاقم محطة الفضاء الدولية، تحمل سفينة الشحن على متنها أيضا مواد للعديد من التجارب العلمية، ومن بينها وحدة مراقبة العواصف الرعدية.
ومن المتوقع أن تصل سفينة الشحن إلى محطة الفضاء الدولية الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
ناسا
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سفينة شحن
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