حياكم في أبوظبي.. «صيف واحد لا يكفي»

أبوظبي (الاتحاد)

في أبوظبي، لا يكفي صيف واحد لاكتشاف أفضل ما تقدمه الإمارة من تجارب فريدة ومتنوعة لزوارها من مختلف أنحاء العالم، حيث تشكل عاصمة الإمارات، وجهة سياحية ساحرة ليقضي بها المشاهير أجمل الأوقات، على غرار النجمين العربيين والزوجين أحمد حلمي، ومنى زكي، خلال زيارتهما لأبرز معالمها الجاذبة سواء السياحية أو الثقافية أو الترفيهية، وغيرها.

من التجارب الثقافية الملهمة إلى التجارب الترفيهية الفريدة والاحتفالات العائلية الممتعة، وعروض التسوق المذهلة عبر منافذ البيع في المدينة، هناك الكثير الذي يمكن للمقيمين والزوار اكتشافه على طريقتهم، ووفقاً لاهتماماتهم الشخصية طوال موسم الصيف، وتقدم (منى وأحمد) أفضل طريقة للقيام بذلك، من خلال جولة للتعرف على الثقافة الغنية في متحف «اللوفر أبوظبي» بمقتنياته الفنية الأيقونية، ولقاء الأبطال الخارقين في عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، وزيارة مدينة الأحياء البحرية الترفيهية «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» التي تم افتتاحها قبل أيام، والاسترخاء على الشواطئ الخلابة عبر جزيرتي السعديات ونوراي، وبالرغم من جدول أعمال منى وأحمد المزدحم، إلا أن هناك قائمة بالتجارب والمغامرات، التي لم يغادرا أبوظبي، قبل استكشافها، ومنها:

«عالم وارنر براذرز»

عالم وارنر براذرز أبوظبي إحدى أكبر مدن الترفيه الداخلية المكيّفة في العالم، تقع في جزيرة ياس على بعد 30 دقيقة من وسط المدينة، ويتألق المتنزه برحلات مبهجة وشخصيات مبدعة من عالم الأفلام والرسوم المتحركة، بينها: «سوبرمان وباتمان وباغز باني وسكوبي» تحت سقف واحد، وهنا يمكنكم الاستمتاع ضمن 29 جولة شائقة ومجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية التفاعلية المناسبة للعائلات والعروض الحية الاستثنائية، فضلاً عن خيارات تناول الطعام المتعددة وفرص التسوق في المتاجر الحصرية.

«فيراري أبوظبي»

عالم فيراري أبوظبي، وجهة مثالية لخوض أروع تجارب الترفيه، حيث تجد الأسرة رحلة مليئة بالتشويق والإثارة والمتعة، وهنا يُتاح للزوار الاستمتاع باللعبة الأفعوانية «فورمولا روسا» التي تُعد الأسرع في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً بالساعة في غضون 4.9 ثانية، فيما يصل ارتفاعها إلى 52 متراً.

«سي وورلد جزيرة ياس»

افتتحت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، أبوابها أمام الجمهور الشهر الماضي، لتقدم تجارب فريدة ومغامرات غامرة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى، وتتكون المدينة 5 طوابق داخلية تروي قصة المحيط الذي يجمعنا، لتصطحب الضيوف في رحلة استكشافية مفعمة بالمرح والمعرفة عبر عوالمها الـ 8 الغامرة.

وتستقبل «سي وورلد أبوظبي» الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية ممتعة وفريدة، تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها عن قُرب، العديد من الفعاليات الترفيهية الملهمة والألعاب الآسرة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

«أدرينارك أدفنتشر»

تشكل «أدرينارك أدفنتشر» وجهة مغامرات داخلية تفاعلية، حيث توفر مجموعة واسعة من الألعاب الترفيهية ومرافق الأنشطة البدنية للزوار من مختلف الأعمار، وتتضمن 20 نشاطاً مميزاً، بما فيها جدران التسلق وممرات الحبال المعلقة وألعاب الركوب المشوقة وأماكن القفز، وتم تصميم «أدرينارك أدفنتشر» لتوفير تجربة ممتعة وتفاعلية ومثيرة لأفراد الأسرة في القناة، أكبر وجهة داخلية للمغامرات في المنطقة.

«بكسول» للألعاب

من التجارب المميزة الأخرى في القناة، مجمع «بكسول» للألعاب، مركز الرياضة الإلكترونية وألعاب الواقع الافتراضي، وهي منطقة ألعاب تلبي تطلعات اللاعبين بمختلف مستوياتهم، ويتيح للزوار مجموعة من المرافق والمساحات المخصصة لألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الكلاسيكية وألعاب «الكونسول» والرياضات الإلكترونية، لتقديم تجربة مستويات جديدة من المرح والمتعة لم يسبق لها مثيل.

«اللوفر أبوظبي».. وجهة تاريخية وثقافية

يُعد متحف اللوفر أبوظبي أحد أكثر المعالم شهرة في أبوظبي، حيث يربط بين الحضارات العالمية عبر الزمن ويكشف عن قصص ثقافية وتاريخية ثرية، وتتميز صالات العرض الخاصة به بأعمال ذات أهمية تاريخية وثقافية عالمية تمتد عبر تاريخ البشرية، علاوة على متحف مخصص للأطفال، والمبنى هو عمل فني في حد ذاته، حيث يحتوي على سقف مستوحى من أوراق النخيل المصنوعة من القش ويتألف من 7850 نجماً فردياً يتكرر بأحجام وزوايا مختلفة.