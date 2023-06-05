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أمسيات «بيت العود».. تحيي الزمن الجميل

«كورال العرب» خلال أمسية لأغنيات الزمن الجميل (تصوير: عادل النعيمي)
6 يونيو 2023 00:52

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
يواصل «بيت العود العربي» في أبوظبي، تقديم الأمسيات الموسيقية الغنائية «كورال العرب»، تحت إشراف الموسيقار نصير شمة، وبقيادة الفنان د. أحمد عبد الستار، وخلال الاحتفالية تم تقديم مقطوعات كلاسيكية وتراثية من الزمن الجميل، كما شاركت فيها عزفاً وغناءً مجموعة من المواهب الواعدة التي يتبناها «بيت العود» فنياً، وسط حضور كبير من الموسيقيين ومحبي الفن الأصيل.
«كورال العرب» برنامج موسيقي يُقام أول خميس من كل شهر في «بيت العود»، التابع لدائرة للثقافة والسياحة – أبوظبي، وقد شهدت أمسية هذا الشهر مشاركة الفنان فيصل الساري الذي أدى عدداً من الأغنيات وسط تفاعل لافت من الحضور، كما قدم «كورال العرب» من مختلف الجنسيات والأعمار، مقطوعات وطنية وتراثية لمجموعة من الأغنيات والموشحات من بينها: «أنت المدلل»، «بلغه يا قمر»، «طالعة من بيت أبوها»، و«يامال الشام».

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عروض حية
تأتي أمسيات «كورال العرب» بتنفيذ وقيادة د. أحمد عبد الستار الذي أعرب عن سعادته بالنجاح الذي تحققه الأمسيات كل شهر، من حيث زيادة أعداد المواهب المشاركة، سواء بالعزف أو الغناء، فضلاً عن الحضور الكبير والمتواصل من محبي الفن الأصيل، وقال: «نسعى من خلال هذا البرنامج الموسيقي الأكاديمي إلى نشر الثقافة الموسيقية، وتقديم عروض حية موسيقية وغنائية عربية كلاسيكية باللغة العربية الفصحى واللهجات المختلفة، لرواد (بيت العود) ومحبي الموسيقى بشكل عام». 
عصر ذهبي
من جهته، أوضح فيصل الساري، أن «كورال العرب» من المبادرات الموسيقية المهمة التي ينفذها «بيت العود» تحت إشراف مجموعة من المتخصصين والمحترفين، لعمل برامج موسيقية تسلط الضوء على الأعمال الفنية البارزة من العصر الذهبي، والاهتمام بالتراث الموسيقي العربي بشكل عام، لافتاً إلى أن هذه البرامج الفنية تهدف إلى إبراز الثقافة الموسيقية والغناء العربي، وتدعم المواهب من الفنانين الإماراتيين والعرب المقيمين في الدولة، سواء في الغناء أو العزف على آلات متنوعة مثل العود والقانون والبيانو.
مستوى احترافي
قال الفنان د. أحمد عبد الستار «نحن نسعى من خلال هذه الأمسيات، إلى تدريب المواهب نظرياً وعملياً، وإظهار إبداعاتهم بشكل مباشر أمام الجمهور، لاكتساب خبرات وملكات الأداء المباشر والقدرة على مواجهة الجمهور والتفاعل الحقيقي معه، حتى يتخرجوا في «بيت العود» وهم في أعلى مستويات الاحترافية.

بيت العود
أبوظبي
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