مشاركة متفردة للإمارات في «طانطان»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 16 لمهرجان طانطان الدولي، الذي تنظمه مدينة طانطان في الجنوب المغربي، خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو المقبل، تحت شعار «موسم طانطان... تثبيت للهوية ورافعة للتنمية المستدامة».

سبق لدولة الإمارات أن شاركت في دورات سابقة بهذا المهرجان العريق بعدد من فرق سباق الهجن التي نالت إعجاب الجمهور المغربي وضيوف المهرجان.

ويُعد المهرجان من أقدم المهرجانات المغربية، حيث أقيم للمرة الأولى عام 1963، ويهتم بإحياء التقاليد الصحراوية وعادات الرُّحل وقبائل الصحراء في المغرب وموريتانيا وبعض البلدان الإفريقية والعربية، ويتميز موسم طانطان بتعدد أشكاله الثقافية اللامادية من موسيقى ورقص وطقوس وعادات تراثية، وميثولوجيا ومعارف وممارسات ذات صلة بالطبيعة والكون، ومهارات مرتبطة بالممارسات الحرفية التقليدية بالإضافة للمجالات الثقافية، وقد صنف في سبتمبر عام 2004 ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية بهدف المحافظة عليه، ومنذ ذلك الحين أصبح يُنظم سنوياً.

وفي إطار تثمين الموروث الثقافي الحساني (ثقافة الصحراء في المغرب وموريتانيا)، ستعقد مؤسسة «ألموكار» المشرفة على المهرجان، ندوة حول «الثقافة الحسانية: رهانات حفظ الذاكرة وصيانة التراث غير المادي»، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمختصين.