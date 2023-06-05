رانيا يوسف مع «الرجل الخفي»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة المصرية رانيا يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان «الرجل الخفي»، الذي يدور في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي، ويبدأ تصويره الشهر المقبل، فور انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع باقي الأبطال واختيار أماكن التصوير، وهو من تأليف وإخراج محمد أشرف.

قالت رانيا، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير فيلم «ورد وريحان» مع أحمد الفيشاوي، تأليف محمد أشرف وإخراج محمد نبيل، وتم تصوير المشاهد الخارجية له في أبوظبي، وتجسد خلاله دور فتاة تعرضت لمشكلة وهي صغيرة وتحاول الحصول على حقها عندما تكبر. وأضافت رانيا أنها مشغولة حالياً بتصوير المشاهد الأخيرة لفيلم «التاروت»، بطولة سمية الخشاب، مي سليم، محمد عز، ومنذر رياحنة، وتأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول 3 فتيات يتعرضن لحادث في فترة مبكرة من حياتهن، وتقدم فيه شخصية‭ ‬فتاة‭ ‬تحب‭ ‬الرسم، لكنها تتعرض لأزمة نفسية.‬‬‬‬‬‬‬‬ وتنتظر رانيا قرار الشركة المنتجة لاستكمال تصوير فيلم «ملك» الذي انطلق تصويره منذ فترة، ولكن توقف دون أسباب معلنة، ولم يتبق منه إلا مشاهد قليلة وبعدها يكون العمل جاهزاً للعرض. ونفت رانيا تعمدها إثارة الجدل على «السوشيال ميديا»، وقالت إن من يردد ذلك يتعمد تشويه صورتي، رغم أن كثيراً من الفنانات يرتدين ذات الملابس التي قد أظهر بها، ولا يتعرضن لمثل هذه الهجمات الشرسة.