علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى «جيجو»

إن كنت تظن أنّ سيؤول هي المكان الوحيد الذي يمكنك زيارته عندما تذهب إلى كوريا الجنوبية، فأنت مخطئ للغاية، فهناك تختبئ واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية والتي قامت منظمة «اليونسكو» بإدراجها على لائحة التراث العالمي عام 2007.. إنها «جزيرة جيجو» التي تُعرف باسم الجزيرة البركانية، وسبب تسميتها هو ظهورها بعد انفجار بركاني كبير حدث قبل حوالي مليوني عام. تقع «جزيرة جيجو» في الجزء الغربي الجنوبي من كوريا الجنوبية، وتتميز بمناخها الاستوائي وطبيعتها الخلابة، ويُعتبر فصل الربيع أفضل الأوقات لزيارتها، حيث يكون الجو معتدلاً نسبياً، وقد اشتهرت الجزيرة عالمياً لكثرة مواقع التصوير فيها لأشهر الدراما الكورية، وتُعد الوجهة الأولى للكوريين لقضاء شهر العسل لكثرة أماكنها السياحية، كالشواطئ الخلاّبة، والشلالات والمرتفعات التي تتربّع وسط أحضان الطبيعة الهادئة.

حينَ تزور «جزيرة جيجو»، سيكون بإمكانك الصعود إلى «قمة جبل سونجسان إلشولبونج» الذي يرتفع حوالي 182 متراً عن سطح البحر، وقد تشكّل جبل سونجسان إلشولبونج نتيجة للانفجارات البركانية التي حدثت في الجزيرة منذ أكثر من مائة ألف عام، وما يميّزه وجوده وسط الماء، ما يجعله يبدو للناظر وكأنه جزيرة صغيرة وسط الجزيرة الكبيرة، ويمكنك من خلال الصعود إليه أن تحظى بمشاهد بانورامية ساحرة لجميع أنحاء الجزيرة.

أمّا «شلالات شونجيون»، فهي من أجمل المناظر التي يمكنك رؤيتها في الجزيرة، ويبلغ ارتفاعها حوالي 22 متراً، وتنحدر من منحدر جبلي لتُمتِّع سمعك بصوت خرير المياه الذي يشبه الألحان.

ترتبط شلالات شونجيون بأسطورة الحوريات السبع اللواتي نزلن إلى الجبل من السماء على سلالم من السحب لكي يحصلن على حمام في مياه الشلالات النقية، وتُحيط بالشلالات مجموعة كبيرة من أنواع الأشجار والنباتات النادرة.

أمّا عشاق الطبيعة والمغامرة، فأنصحهم بزيارة «كهف مانجانجول»، الذي يُعتبر أكبر فوهة للحمم البركانية في العالم، ويمكنكم مشاهدة الحمم البركانية التي تكوّنت داخل الكهف منذ حوالي 2.5 مليون سنة، وما زالت تحتفظ بشكلها الطبيعي حتى يومنا هذا.

ويوجد في جزيرة جينجو «حديقة يوميجي النباتية»، وتعني «حديقة الجنة»، سُميت بهذا الاسم نسبة للمناظر الطبيعية الرائعة الموجودة فيها، فهي تُعتبر أكبر حديقة نباتية في قارة آسيا، وتحتوي على ما يقارب 1200 نوع مختلف من النباتات الاستوائية، ويمكنك التجول فيها والتعرف على الحدائق الخضراء الصغيرة التي تتخصص كل واحدة منها بعرض نبات معين، مثل حديقة الأزهار، حديقة الصبار، حديقة الفواكه الاستوائية، وحديقة نباتات الأدغال.

وفي حال كنت ترغب بالتعرف على الثقافة الكورية، يمكنك زيارة «متحف قرية جيجو الشعبية»، الذي يحتوي على 117 منزلاً تقليدياً تم تأسيسها على الطراز الكوري داخل بعض القرى عام 1890، وتم تحويل هذه القرى معاً إلى متحف يعرض الثقافة الكورية القديمة ونمط حياة المزارعين منذ ما يقرب مائتي عام.

إنّ زيارة واحدة لهذه الجزيرة كفيلة بتنقية روحك من ضوضاء المدُن وصخبها، فالنفس تحتاج للتأمل والراحة بين أحضان الطبيعة من حين إلى آخر.