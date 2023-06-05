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حديقة الحيوانات بالعين.. نموذج للاستدامة

حديقة الحيوانات بالعين.. نموذج للاستدامة
6 يونيو 2023 00:52

العين (الاتحاد) 

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بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو كل عام، استعرضت حديقة الحيوانات بالعين جهودها في مجال صون الطبيعة والاستدامة، وكشفت الحديقة أنها نجحت في خفض استهلاك عبوات المياه البلاستيكية بمعدل 6880 عبوة حتى أغسطس 2022، إلى جانب إعادة تدوير 3761 كج من الورق، و480 كج من البلاستيك، و170 كج من الحبر، و5 كج من  العبوات المعدنية، و400 كج من النفايات الإلكترونية.. وساهمت  عملية إعادة تدوير النفايات في خفض غازات الدفيئة، والمحافظة على  الطاقة بمقدار 391 مليون وحدة حرارية، والحفاظ على 117 متراً  مكعباً من مساحة مكب النفايات، وصون 232 شجرة، وتوفير 1810 جالونات من 
الجازولين.

اليوم العالمي للبيئة
حديقة الحيوانات
العين
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