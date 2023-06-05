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«سوق الفن».. بصمات إبداعية تعكس روح دبي

«سوق الفن».. بصمات إبداعية تعكس روح دبي
6 يونيو 2023 00:52

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بدء العد التنازلي لإطلاق «سوق الفن» الذي يستضيفه «مركز الجليلة لثقافة الطفل» خلال يومي 17 و18 يونيو الجاري، بهدف توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتعكس روح دبي الإبداعية، وتحتفي في الوقت نفسه بالمواهب الواعدة. وتعكس الفعالية التي تندرج تحت مظلة منصة «سكة»، حرص «دبي للثقافة» على إشراك الشباب والمبدعين على اختلاف أعمارهم في جميع الفعاليات الثقافية التي تتولى تنظيمها، وضمن «ماركت الفن» في السوق، تضيء «دبي للثقافة» على فنون التشكيل والرسم والنحت والتصوير والتصميم، وكذلك الأعمال الرقمية والوسائط المتعددة.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
سوق الفنون بألمانيا
الفنون
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