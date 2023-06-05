الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

يوم للنساء في النفق الهوائي

يوم للنساء في النفق الهوائي
6 يونيو 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في الدولة، عودة فعالية «ليلة السيدات» اعتباراً من الخميس 8 يونيو، وتمنح هذه الفعالية الشهرية المميزة، التي تنظم ثاني يوم خميس من كل شهر، السيدات الفرصة للاستمتاع بأوقات مليئة بالحماس والتحدي في اثنتين من التجارب العالمية المسجلة للأرقام القياسية، في مقدمتها مغامرة النفق الهوائي.  وستتمكن السيدات من مختلف الأعمار والقدرات من اختبار قدراتهن وإمكانياتهن في تجربة تسلق فريدة لمدة ساعة كاملة، كما ستتاح لهن الفرصة للتحليق إلى ارتفاعات عالية داخل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم.

كلايم أبوظبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": إعفاء الرعايا السودانيين في الدولة من غرامات "قانون الإقامة"
الإمارات
"الهوية والجنسية" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "إليك أقرب" لإدراج بصمات طلبة المدارس
اليوم 12:42
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©