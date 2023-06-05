يوم للنساء في النفق الهوائي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في الدولة، عودة فعالية «ليلة السيدات» اعتباراً من الخميس 8 يونيو، وتمنح هذه الفعالية الشهرية المميزة، التي تنظم ثاني يوم خميس من كل شهر، السيدات الفرصة للاستمتاع بأوقات مليئة بالحماس والتحدي في اثنتين من التجارب العالمية المسجلة للأرقام القياسية، في مقدمتها مغامرة النفق الهوائي. وستتمكن السيدات من مختلف الأعمار والقدرات من اختبار قدراتهن وإمكانياتهن في تجربة تسلق فريدة لمدة ساعة كاملة، كما ستتاح لهن الفرصة للتحليق إلى ارتفاعات عالية داخل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم.