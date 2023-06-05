مهرجان لجمال الخيول العربية في الصين

أبوظبي (وام)

ضمن خطتها لنشر رياضة الفروسية والاهتمام بالخيول تنظم الجمعية الصينية للخيول العربية مهرجان الصين الدولي لجمال الخيول العربية بمدينة شين انج سبتمبر المقبل، ويشارك في الحدث 80 خيلاً.. وأكد ران إيريك شو، نائب الأمين العام للجمعية أنهم يتطلعون لمشاركة الإمارات في المهرجان، والاستفادة من خبراتها الكبيرة في رياضة الفروسية، متوقعاً 10 آلاف زائر للمهرجان.. وقال شو: إن الإمارات لديها خبرة عالمية كبيرة في الخيول العربية، لأنها من بين القوى البارزة في المجال عالمياً، إذ تنظم أهم السباقات عالية الجوائز في السرعة والجمال للخيل العربية.