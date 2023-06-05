إعلان جوائز «القصة- برايل» الأحد المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في إدارة مكتب رعاية المكفوفين في العاشر من يونيو الحالي احتفالاً للإعلان عن نتائج الدورة العاشرة من جائزة القصة المقروءة بطريقة برايل للمكفوفين، في قاعة القرم بمركز أبوظبي للطاقة.

وتهدف المسابقة إلى النهوض بواقع ثقافة أصحاب الهمم فاقدي البصر، وتشجيع المكفوفين على استخدام طريقة برايل في القراءة، وإكسابهم مجموعة من القيم المهمة، وإثراء الحصيلة اللغوية والخيالية للكفيف بمفردات ومعانٍ وصور مفيدة وتنمية حب اللغة العربية، والوعي بالقضايا الدينية والأخلاقية والمجتمعية، واكتشاف المواهب الأدبية لدى الكفيف وتنميتها.