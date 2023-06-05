«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يكرّم الفائزين بـ«المتوصف للأمثال الإماراتية»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبتنظيم مدرسة القيم للتعليم الأساسي الحلقة الثانية - بنات، تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة التاسعة من «جائزة المتوصف للأمثال الإماراتية».

توّج الفائزين عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال احتفال تراثي تضمن عدة فقرات من اليولة والشعر النبطي، وذلك على مسرح مدرسة القيم بمنطقة البرشاء في دبي، كما توجه ابن دلموك بالتهنئة لجميع الفائزين بالجائزة وكافة المشاركين في فئاتها الثلاث، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب والطالبات، الذين ساهموا بدور فاعل في دعم أبنائهم وحثهم على التمّيز في هذه الجائزة النوعية.

وتابع: «كتاب المتوصف للأمثال الشعبية الإماراتية»، هو مجموعة من الحكم التي تحمل الكثير من القيم التي ندعو أبناءنا للتمسك بها، لأنها واحدة من ركائز هويتنا الوطنية وموروثنا الشعبي».

وأضاف ابن دلموك: «يقدم كتاب المتوصف جزءاً صغيراً من تفاصيل أهلنا الأولين، والتي قمنا بالبحث عنها لسنوات عديدة، والتحري عن الروايات التي قيلت فيها هذه الأمثال الشعبية القيمة. لذلك، يعتبر الكتاب هو بداية التوثيق الحقيقي، للأمثال في موروثنا الشعبي ونسعى بتقديم إضافة مفيدة في كل طبعة جديدة».

من جانبها، تقدمت فاطمة بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، بالتهنئة والشكر لطاقم مدرسة القيم للبنات، وأعضاء لجنة التحكيم، على الجهد المبذول من قبلهم، والذي شكل نواة نجاح وانتشار الجائزة.

وتابعت بن حريز أن الهدف الحقيقي من هذه الجائزة هو استدامة وانتشار هذا الموروث العريق، حيث يشكل عدد المشاركين من كافة أرجاء الدولة وبفئات عمرية مختلفة، مؤشراً واضحاً على مدى نجاحها.

جاءت في المركز الأول في الحلقة الأولى، فاطمة سالم الكتبي، وحصلت على المركز الثاني أريام سبسبي، وحلت في المركز الثالث، فطيم اليماحي.

في الحلقة الثانية، حصلت على المركز الأول غلا الشامسي، وجاءت في المركز الثاني فرح اليماحي، تلتها في المركز الثالث هلا رائد الحاج.

أما في الحلقة الثالثة، فحقق المركز الأول محمد عبد الله الكعبي، وجاءت في المركز الثاني، شيماء خالد، تلتها في المركز الثالث موزة الجناحي.

في فئة الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء الأمور، حقق علي محمد الشحي المركز الأول، تلاه ناصر حمود في المركز الثاني، وجاءت مهرة الغفلي في المركز الثالث.

وأكدت زهرة حمد إبراهيم، مديرة النطاق، على أهمية هذه الجائزة، وتزايد إقبال الطلبة عليها سنوياً، لما تحمله الأمثال الشعبية من موروث شفاهي يعتبر من أهم مصادر ترسيخ الهوية الوطنية وتعريف الأجيال المقبلة إلى تاريخهم وخصائص مجتمعاتهم، واستدامة الموروث.